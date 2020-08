Virus no va a detener la educación en Guerrero: Astudillo

Chilpancingo.— Con un llamado a los alumnos, maestros y padres de familia a redoblar el esfuerzo para aprovechar la preparación académica a distancia, el gobernador Héctor Astudillo Flores puso en marcha el ciclo escolar 2020-2021.

Además, dijo estar convencido de que la pandemia no detendrá la educación, como tampoco la marcha del estado y del país.

“Son tiempos difíciles, pero es más grande la voluntad y el espíritu indomable de los guerrerenses, al igual que de todos los mexicanos para superar la adversidad”, indicó.

En este periodo, los estudiantes de la entidad recibirán clases a distancia en el esquema Aprende en Casa ll, de la Secretaría de Educación Pública.

Astudillo Flores les deseó “mucho éxito” a las y los maestros que tienen ante sí un gran reto y responsabilidad.

“Sabemos de su alto compromiso con la educación, la niñez y con Guerrero”, expuso.

En este regreso a clases, dijo, como no había ocurrido en muchas décadas, esto es algo inédito por la crisis sanitaria del Covid-19, situación que obliga a proteger la salud de los menores de edad y los jóvenes, así como la de los maestros y administrativos.

“La pandemia no puede detener la educación, como tampoco determinar la economía del país. Se tendrá que ir, no va a estar permanentemente, aseveró.

Y precisó: “Vuelvo a reiterar que hoy Guerrero nos necesita a todos. No vamos a bajar los brazos ni en lo educativo ni en otras actividades. No vamos aceptar que la pandemia impida que nuestros niños y jóvenes no se preparen. Van a estudiar para ser mejores guerrerenses y mejores mexicanos”.

Astudillo Flores aseguró que para que ningún estudiante se quede sin material didáctico, se continúa con la recepción y entrega de 5.6 millones de libros de texto en las siete regiones del estado, para que las niñas y niños estudien desde casa.