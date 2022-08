Violencia ha cobrado la vida de 9 menores

Zacatecas.— En lo que va del año suman cuatro asesinatos de niños y niñas por fuego cruzado en espacios públicos en el municipio de Fresnillo, así como otros cinco homicidios de menores en ataques directos a viviendas en el municipio de Guadalupe, reprocha Cristela Trejo, abogada y activista en pro de los derechos de las infancias.

En entrevista, la activista lamenta la situación de violencia por el crimen organizado y el desdén de la autoridad por restar importancia a los infantes que mueren de una forma violenta, al no visibilizarlos y justificar que son víctimas colaterales, lo que ha provocado que “se viva una de las peores situaciones de inseguridad para las infancias, víctimas directas de un narcoestado”.

“Las infancias no cuentan con seguridad humana, ni en el espacio público ni en lo privado, porque no les estamos garantizando nada, ni su vida. Ya no tienen seguridad al estar caminando o jugando en una calle, ni al ir en el carro con su papá, tampoco cuando van a la iglesia o están en su casa”, critica la abogada.

Estos señalamientos son en torno a que ayer se registró el asesinato de una niña de cinco años que iba con su papá en un auto, ambos fueron rafagueados en el fraccionamiento Huertas de Abajo, en Fresnillo. En el lugar murió el hombre y la menor falleció al recibir atención médica.

Cristela recordó que en febrero pasado, también en ese municipio, mataron a una adolescente y a su hermanito de 10 años, a quienes les arrebataron la vida durante un ataque armado cerca de la central camionera, donde hubo más personas heridas.

Además está el caso del niño Caleb, de tres años, asesinado cuando estaba dentro de una iglesia y sujetos armados abrieron fuego contra un hombre que intentó refugiarse en el templo.

En este contexto, la activista refiere que también en el espacio privado han muerto menores en ataques armados, como el ocurrido en el fraccionamiento La Comarca, de Guadalupe, donde incendiaron la vivienda pese a que ahí había niños.

Infancias no están en la agenda

La activista considera que “urge un análisis serio para conocer cuántos niños y adolescentes han muerto en fuego cruzado”, porque las infancias no están en la agenda pública nacional, estatal ni municipal, y no figuran en ningún programa de forma estructural ni sustantiva.

Cristela Trejo señala que tal parece que se vive en medio de una guerra bélica con bombardeos. El problema, dice, es que en los municipios de Zacatecas se vive una terrible realidad, “donde los niños hoy son víctimas del fuego cruzado en narcoestado”.

Avizora que este panorama seguirá ocurriendo por el alto nivel de impunidad, tras considerar que no se castigan estos delitos, porque “el aparato de justicia es débil, apático y muy corruptible. No da ninguna certeza de que los responsables que son de grupos delictivos vayan a ser sancionados por estos terribles crímenes”.

Lamenta la falta de una sociedad más enérgica, “porque no hacemos una exigencia real a las autoridades para que nos digan qué está pasando o si están sancionando a los criminales por estos actos. Simplemente nos espantamos o enojamos”.

Añade que la autoridad deja en el abandono a esas familias destrozadas que perdieron a sus niños en ataques, así como a los niños que quedan en orfandad por la violencia del crimen organizado, por feminicidios, muertes por Covid-19 o desapariciones.