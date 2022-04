Vinculan a proceso a "El Bronco" por delito de abuso de autoridad en caso Ecovía

Monterrey, NL.- Después de una maratónica diligencia de más 14 horas, el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", fue vinculado a proceso y se le dictó una segunda medida cautelar de prisión preventiva, ahora por abuso de autoridad, por la requisa y de la empresa Transportes Tecno Ecológicos SA de CV, conocida como Ecovía, que alimentaba el Sistema de Transporte colectivo Metro.

Por lo anterior, la defensa de Rodríguez Calderón, estimó que hay un claro propósito de mantener a su representado en prisión, pues aunque el juez federal que recibió la carpeta de investigación por delitos electorales, lo declare inocente en audiencia de este martes, el ex gobernador tendrá que seguir en el penal 2 de Apodaca, hasta que logren echar abajo la nueva imputación del fuero local.



El juez local Eduardo Cayuelas, determinó la prisión preventiva como medida cautelar, bajo el argumento de que Rodríguez Calderón podría huir del estado, ya que tiene familiares fuera del país y residió en otra entidad, en tanto su defensa señala que no tiene pasaporte vigente y además ha tenido custodia de elementos policiacos estatales.

Argumentando una serie de fallas e irregularidades en el servicio, el 13 de octubre de 2016, El Bronco decretó la requisa de la empresa transportista, siendo acusado de abuso de autoridad, y de no indemnizar al empresario, Abelardo Jorge Martínez García. La defensa argumentó que el ex mandatario hizo uso de sus atribuciones, que le permitían las leyes estatales.

Al reanudarse la audiencia inicial que se abrió el pasado viernes, y se tuvo que posponer para este lunes, a solicitud de la defensa del ex gobernador, porque éste presentaba problemas de salud, El Bronco pidió al juez que le explicara de qué estaba acusado, pues afirmó que la Fiscalía Anticorrupción, no le dio acceso al expediente para conocer las imputaciones que pretendían hacerle.

"El Bronco" reclamó a juez que no estaba enterado de acusaciones en su contra

De acuerdo a un audio que se filtró, Rodríguez Calderón expuso al juez Eduardo Cayuelas, al iniciar la comparecencia “me voy a enterar después que usted tome una decisión, eso no se me hace justo, no estoy enterado”.

Agregó que esta nueva carpeta de investigación -diferente a la que lo mantiene en prisión por delitos electorales-, es una indagatoria que inició hace dos años y medio, “y de lo cual no tengo un solo papel, un solo documento, una sola cita de la Fiscalía (Anticorrupción), ¿cómo podré yo defenderme señor juez?, estoy en la indefensión absoluta”.

La reanudación de la audiencia comenzó alrededor de las 9:45 horas, de manera virtual y privada, y se prolongó hasta por más de doce horas.



Cabe mencionar que la Fiscalía Anticorrupción desistió de solicitar imputación para los ex colaboradores de Rodríguez Calderón, Roberto Russildi Montellano, ex secretario de Desarrollo Social; Jorge Longoria, ex director de la Agencia Estatal de Transporte y Manuel Fernández, ex director del Sistema Colectivo del Transporte Metro, quien en su momento fue designado por administrador de la empresa requisada.

Rodríguez Calderón está en el penal 2 de Apodaca, desde el 15 de marzo, acusado por delitos electorales, y este 12 de abril deberá comparecer ante un juez federal, que determinará si ratifica o revoca la resolución que tomó el juez local que tras vincular a proceso y dictar la prisión preventiva contra El Bronco, se declaró incompetente para llevar el caso que inició la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León.

rdmd