La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo trasladaron a siete presuntos responsables de los delitos contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, uso indebido de condecoraciones uniformes e insignias y asociación delictuosa, por hechos ocurridos en el municipio de Cintalapa.

A través de un comunicado, se informó que Amet “N”, Juan “N”, José “N”, Luciano “N”, Rafael “N” y Jesús “N', quienes fungían como policías municipales del ayuntamiento de Cintalapa, y Ulber “N”, quien se desempeñaba como director de la Policía Municipal, fueron trasladados al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento adjunto al CERRS no. 14 El Amate.

Además fueron judicializados Sandra “N”, José Iván “N” y Óscar “N”, como presuntos responsables de los delitos de extorsión agravada y abuso de autoridad, en perjuicio de una persona de identidad reservada y de la sociedad, por hechos ocurridos el 27 de junio de 2025, en Cintalapa.

Esos imputados que también estaban adscritos en la Policía Municipal de Cintalapa, fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional que determinará su situación jurídica.

En el caso ocurrido el 27 de junio, presuntamente se encuentra involucrado Ulber “N”, precisó la Fiscalía General.

El pasado martes, fuerzas federales y estatales de seguridad detuvieron durante operativos de cateo, a 59 agentes de la Policía Municipal de Cintalapa, incluido el director de esa corporación y 4 presuntos integrantes del Cartel Chiapas- Guatemala.

Los policías, hombres y mujeres, así como el director de la Policía Municipal, Ulber N, fueron aprehendidos como presuntos responsables de los delitos de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias y asociación delictuosa.

Por el delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina y marihuana, militares y policías arrestaron a Fabiana N, de nacionalidad venezolana, y Andrés N, así como por el delito de narcomenudeo metanfetamina y marihuana detuvieron a Daniel N y Maximiliano N.

En cateos realizados en inmuebles ubicados en diferentes colonias de Cintalapa, entre ellos la comandancia municipal y uno más en el municipio de Jiquipilas, se aseguraron un arma de fuego calibre 9 mm con cargador y 16 cartuchos útiles; dos armas largas tipo AK-47 con dos cargadores y 16 cartuchos calibre 7.62 mm, así como siete vehículos de diferentes marcas y modelos con placas de Chiapas y uno con placas de Ciudad de México.

