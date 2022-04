Colectivos feministas convocaron a una marcha este lunes para exigir justicia para la niña Victoria Guadalupe, víctima de feminicidio en Querétaro.

A raíz del hallazgo sin vida de la menor de seis años, que desapareció en la colonia Paseos del Marqués, integrantes del colectivo Feminismo para Todas Mx exigieron justicia y también convocaron a salir a la calles:

“[Nuestro trabajo] es no quedarnos calladas, seguir alzando la voz, por nosotras, por los que estamos. Nos vemos identificadas en este caso, porque sabemos que se le pone un nombre y se exige justicia por Victoria, se le pone un nombre, pero puede ser hija de alguna de nosotras, una sobrina y se pone en la mesa esto que consternó a la sociedad, que tenía seis años, ella no llevaba falda corta, no iba borracha, qué pretexto van a poner para que la hayan encontrado asesinada”, manifestaron las activistas, en rueda de prensa.

La marcha está convocada para este lunes 11 de abril a las 17 horas, el punto de reunión será en la Plaza Constitución.

Detienen a feminicida de Victoría Guadalupe

La Fiscalía General del Estado informa que se encuentra detenida y puesta a disposición del Juez de Control una persona del sexo masculino por su posible intervención en la muerte de la niña Victoria Guadalupe.

Al imputado se le buscará su vinculación a proceso por el delito de feminicidio, en el momento en que se desarrolle la audiencia inicial.

Lee también: Catean 12 departamentos tras muerte de niña Victoria Guadalupe

Asfixia por estrangulamiento y lesiones de carácter sexual, causas de la muerte de Victoria Guadalupe

Una vez que el cuerpo se encontraba en el Servicio Médico Forense (Semefo), se constató que no tenía ninguna mutilación y se encontraba completo; asimismo, se aplicó la necrocirugía de Ley, resultando como causa de la muerte asfixia por estrangulamiento y lesiones de carácter sexual.

Además de que el cronotanatodiagnóstico determinó que la muerte habría ocurrido aproximadamente 48 horas antes de la intervención pericial, con lo que se pudo establecer que el deceso ocurrió horas antes de que alguna autoridad recibiera el reporte de no localización.

El imputado fue ingresado este domingo al Centro de Reinserción Social de San José el Alto y puesto a disposición de la autoridad judicial para que en la audiencia inicial, la Fiscalía Especializada en Feminicidios solicite su vinculación a proceso por el mismo delito por el que se obtuvo el mandato judicial.



Foto: Especial

Lee también: Fiscalía investiga feminicidio de Sofia, de 17 años, tras asistir a un bar en la Doctores

Durante todas las intervenciones de investigación, la Fiscalía General dijo que se aseguraron, en distintos momentos, a 6 personas, dos de ellas en los cateos relacionados. A todos ellos se les aplicaron actos de investigación tendientes a corroborar su posible participación en los hechos.

Respecto a una de ellas, se obtuvieron datos positivos por lo que hoy se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión por el delito de feminicidio. Esta persona de 26 años de edad es originaria del estado de Oaxaca y tenía viviendo en ese departamento, un tiempo aproximado de dos meses.



Para este miserable no habrá clemencia ni olvido: gobernador

Al informar sobre la detención del presunto asesino de la pequeña Victoria Guadalupe, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, señaló que “para este miserable no habrá clemencia ni olvido”.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario dijo que además de acompañar “en estos duros y lamentables momentos” a los familiares y amigos de la pequeña de seis años, “lo principal que puedo ofrecerles es garantía de justicia”.

“Comprendo que no hay palabras de consuelo para la búsqueda de una hija o un hijo, ni maneras que permitan expresar el dolor y la indignación que ha causado en la sociedad”.

Mencionó que asesinar “de manera vil a una criatura inocente, implica el mayor grado de maldad”, por lo que demandó la mayor pena y el castigo más duro que permita la ley.

Por último, reiteró que tal y como lo dijo al asumir el cargo de gobernador, las calles son de las familias, de nadie más.

“Quien busque llegar a Querétaro a delinquir, le advierto que se vaya, y que lo haga ya, o estará condenado a vivir su vida en la cárcel”.

Con información de EL UNIVERSAL QUERÉTARO

Lee también: AMLO gana con 18% de participación en consulta de revocación

rdmd