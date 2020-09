Viajes... y hasta calzones, así facturan gastos diputados del PT

Tremendo lío se armó en el Congreso de Sinaloa, nos platican, luego de que José Antonio Ríos, secretario general de la actual Legislatura, exhibiera que algunos diputados del PT han facturado desde ropa interior y mariscos hasta viajes y una toalla de baño para justificar gastos. Ante ello, nos dicen que ni tardo ni perezoso salió al paso el coordinador legislativo del PT, Rafael González, quien tribuyó esta divulgación como un golpeteo político de sus antiguos aliados, puesto que don José es cercano a Morena. Pero eso no es todo, nos mencionan, pues para aclarar la compra de boxers y calcetines, don Rafael estableció que dichas prendas y otras fueron donadas a personas que les solicitaron ayuda tras ser asaltadas y verse despojadas hasta de sus calzones. ¡Sin duda, una explicación al desnudo!

Candidatura, cara y con intereses

Sin querer queriendo, nos comentan, el fiscal General de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, le puso el ejemplo al gobernador Jaime Rodríguez, al cesar a 11 servidores que, durante la gestión de su antecesor Bernardo González, participaron en horas de trabajo en la captación de firmas para que El Bronco fuera candidato presidencial independiente. La decisión, nos dicen, caló fuerte en la imagen de don Jaime, puesto que él se ha defendido con uñas y dientes contra la sentencia del Tribunal Electoral, en la que se ordenó al Congreso local castigarlo e instruyó a los titulares de 11 dependencias estatales a sancionar 572 empleados. Lo peor aún estaría por venir, pues el góber podría nombrar contralor estatal al exprocurador Bernardo González. ¡Qué tal!

Unas copitas, ¿para “darse valor” en la entrevista?

A quien aparentemente el dios Baco le hizo una mala jugada, nos narran, fue a Armando Samaniego Fernández, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, Baja California, luego de que lo cacharon por dar una entrevista en vivo a un noticiero local… ¡en aparente estado de ebriedad! A través de la plataforma de videoconferencias Zoom, nos dicen, don Armado concedió la entrevista con preguntas en vivo a un noticiero en horario estelar, donde su actitud y lenguaje —arrastrando palabras y haciendo gestos atípicos— de inmediato causaron sorpresa no sólo a los televidentes, sino también al conductor del programa. Al menos, se escuchó por ahí, nadie podrá acusarlo de cancelar sus compromisos.

Un gobierno lleno de “palabras”

Hablando de pifias, nos comentan que al alcalde de San Fernando, Tamaulipas, José Ríos Silva (PAN), lo vive traicionando el subconsciente, pues en su segundo informe de labores, que de manera virtual ofreció a la ciudadanía, dijo que “seguimos jalando parejo, no son hechos, son palabras”, lo que generó todo tipo de burlas, sobre todo de sus detractores, que con ironía le pidieron “aunque sea disimular”. Pero esta no es la primera ocasión que don José está en la mira por sus frases célebres, nos recuerdan, pues hace un tiempo expresó frente a una multitud de campesinos: “A mí nadie me para el pedo, solamente mi señora”. ¡Ups!