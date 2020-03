Valoran labor de expertas en industria aeroespacial

Hermosillo.— En la capital de Sonora, casi 500 mujeres se dedican a la industria aeronáutica: trabajan en el parque industrial Damosa, donde la empresa francesa Latécoère tiene su planta en la que se fabrican y ensamblan piezas para los aviones de firmas como Boeing y Airbus.

Estas mujeres ensamblan los arneses —conjuntos de cableado— que llevan las puertas de los aviones Boeing 787 y esto es altamente valorado por la destreza y precisión que se requiere; esta labor se complementa en el área contigua de Aeroestructura, donde 200 hombres unen las puertas de estas aeronaves que hacen vuelos transatláticos.

En un recorrido que realizó EL UNIVERSAL por la planta interconexiones, donde las mujeres desempeñan sus funciones con el compromiso de calidad y sin rigor de tiempo, se advirtió que el trabajo es meticuloso y prácticamente “artesanal”.

La firma fundada en 1917 en la ciudad francesa de Toulouse, se instaló en Hermosillo en 2014 con una inversión de 29 millones de dólares y 200 empleos directos. Desde ese momento se han ido expandiendo sus proyectos y aumentando su planta laboral. Por ejemplo, la empresa ha enviado a cerca de 200 de sus integrantes a capacitarse a Alemania, Canadá, República Checa y Francia.

Una de ellas es Maribel Hermosillo Mendoza, quien ya tiene seis años laborando en Latécoère; hace más de un año fue enviada a Canadá como apoyo al grupo Bombardier, empresa canadiense con la que también trabaja la firma francesa que se dedica a la fabricación de aeronaves y piezas para las mismas.

“Dejé a mis hijos con mi esposo, me sentí muy contenta porque todos me apoyaron. Estoy muy feliz con la experiencia y muy agradecida con la empresa. Antes no se veía tanta mujer trabajadora, aquí la mayoría somos mujeres haciendo partes de avión”, expresó Maribel.

Muchas de las veces son enviadas o enviados a otros países para que puedan traer proyectos y para que aprendan y transmitan sus conocimientos. De esta forma contribuyen para que Sonora se vaya erigiendo como pionera en muchas ramas de la industria aeroespacial.

Héctor Manuel Paredes Montaño, líder de proyectos en Hermosillo de Latécoère, comentó que el trabajo más representativo que desarrollan es el de las puertas del avión Boeing 787.

Cada mes se envían a la planta de Toulouse, Francia, 112 puertas. Como referencia, cada aeronave cuenta con ocho de ellas, cuatro en cada costado. El modelo es apodado Dreamliner y es el mismo que el que trata de vender el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Actualmente hay muchos ensambles y subensambles que se utilizan en las puertas y que se realizan en las plantas de otros países, como la República Checa; sin embargo, la idea es que todo se fabrique en México para que el ensamble sea directo.

Ahora mismo seis trabajadores se encuentran en República Checa con una misión para la empresa: traer un nuevo proyecto, que sería el aprendizaje del mecanismo que abre y cierra la puerta.

Las mujeres también participan en el ensamblado de puertas para Bombardier y Bombardier Global 7000. En la actualidad laboran en una puerta de cargo, donde se coloca el equipaje. “Se están trayendo proyectos a México para reducir costos y tiempos de trabajo”, explicó el ejecutivo de Latécoère.

Mano de obra certificada

Óscar Ortiz Arvayo, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Estado de Sonora Norberto Ortega Hinojosa, afiliado a la CTM, dijo que la empresa pionera del ramo aeroespacial en Hermosillo, con 700 fuentes de empleo, ha creado en los trabajadores un sentido de pertenencia y además ha promovido la instalación de nuevas empresas del ramo en el estado a partir de 2014. Los empleados tienen nivel de escolaridad preparatoria, algunos técnicos o ingenieros en Mecatrónica, por ello son bien pagados, refirió.

Un trabajador sindicalizado de Latécoère tiene los beneficios amplios del contrato colectivo de trabajo como son salarios que van desde los 300 hasta los 500 pesos diarios, bono de productividad arriba de 10% de su salario, bono garantizado hasta 26 días de salario, vales despensa de 10% del salario, fondo de ahorro de 4% y caja de ahorro.

Además, comentó que las y los empleados tienen apoyo permanente en cualquier situación que se presente para ellos y su familia ante el Seguro Social, Infonavit o cualquier institución de gobierno.

Ortiz Arvayo destacó que la mano de obra calificada de los sonorenses es reconocida a nivel mundial, así como su alto grado de compromiso y lealtad.

“Las mujeres son parte fundamental en el desarrollo manufacturero, sobre todo en la industria aeroespacial su trabajo es muy codiciado y bien remunerado”, reconoció.