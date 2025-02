Tlaxiaco.- Una joven denunció detención arbitraria y abuso de poder, además de tocamientos indebidos de elementos de la Guardia Nacional, en la Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca; exigen explicación y disculpa pública.

Los hechos ocurrieron al mediodía de este miércoles, sobre el boulevard Reyes Spíndola en la cabecera municipal de Tlaxiaco, cuando un grupo de elementos de la Guardia Nacional rodeo a una joven para revisar sin causa justificada. “Me detuvieron de una manera abusiva y morbosa, yo no estaba haciendo nada malo, solo me detuve para marcarle a mi papá”, narra Franceli Hernández.

“Me paré sobre el boulevard a hacerle una llamada a mi papá, cuando en eso bajaron varios elementos de la Guardia Nacional. Me bajan de mi moto y me dicen que me iban a revisar. Me agarran mi mochila, uno de ellos empezó a esculcar desde chicles hasta unas croquetas que llevaba, mientras otros, estaban revisando el casco y toda la moto. Otro me empezó a revisar debajo de la blusa y debajo del pantalón, llegó otro y empezó hacerme lo mismo”, cuenta la joven a un medio local.

La víctima narra que los elementos la bajaron de su moto, le esculcaron sus pertenencias y tocaron sus partes intimas (20/02/2025) Foto: Especial

Además, le pidieron que pusiera su mano sobre su cabeza. Mientras que un elemento mujer separó los pies con sus botas, para que un varón le siguiera revisándola con tocamientos indebidos, explicó.

Tampoco dejaron que llamara a algún familiar y menos grabar sobre el abuso. Los elementos soltaron a la joven luego que acudió su hermana al lugar.

El padre de Franceli expuso la incomodidad de la joven al exponerle lo ocurrido: “ella llega llorando y dice: es que me agarró la Guardia Nacional acá sobre el boulevard, me esculcaron, me sacaron las cosas, prohibieron que hiciera una llamada y me tocaron. Como padre, exijo una explicación de por qué la detuvieron y revisaron de esa manera, le tocaron sus partes íntimas, por eso venimos hacer la denuncia pública”.

Luego de la denuncia pública a medios de comunicación, vecinos pidieron exigieron una explicación sobre los hechos por parte de Seguridad Pública y Vialidad Municipal Tlaxiaco para que estas violaciones no se repitan. Además de la intervención de la Defensa de los Derechos Humanos, para proteger los derechos y la seguridad de la víctima.

“Nosotros estamos de acuerdo en las revisiones, pero no nos parece que sea de esta manera, es un abuso de autoridad. Como padre exijo que se aclare esta situación y que no vuelva a suceder a nadie más, también pedimos una disculpa pública por parte de los elementos de la Guardia Nacional”, insistió el padre de la joven.





