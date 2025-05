La exigencia del Gobierno de Tlaxcala de una disculpa pública al empresario José Luis Salinas por sus dichos, provocó que algunos tlaxcaltecas se dijeran ofendidos, otros consideraron que es consecuencia del mal gobierno de Cuéllar Cisneros.

“Yo como tlaxcalteca no me siento ofendida, si doña gobernadora Lorena se ofendió por algo será, y creo que quien dirige el Metro gana su dinero de manera más limpia y honrada que la flamante gobernadora que tenemos!!!”, dijo una usuaria de redes sociales, en reacción al comunicado de prensa en el que el gobierno local condena las expresiones del hombre de negocios y sus acompañantes de Morena y del PT.

José Luis Salinas Gutiérrez, el empresario que dijo que ser director del Metro es mejor que ser gobernador de Tlaxcala. Foto: Redes sociales

“Este escrito está fuera de contexto, quieren que los tlaxcaltecas defiendan a la gobernadora. Que ella sola se defienda de los insultos de la gente, es mala como gobernante. Pena da está señora. Ofenden a la gobernadora por el trabajo que está haciendo”, expresó otra usuaria.

“Que la gobernadora pida disculpas a todos los ciudadanos de Tlaxcala, por no gobernar bien, hay mucha inseguridad, mucha injusticia para todos los tlaxcaltecas, no hay empleos bien remunerados, no hay medicamentos en los hospitales de SESA, hoy no atendieron temprano a los pacientes de hemodiálisis por no haber medicamentos, no apoyó en los incendios que hubo en Altzayanca etc, etc”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

