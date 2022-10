Tribunal electoral de BCS exonera a funcionario acusado de violencia de género

La Paz.- El Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur exoneró al jefe de la Oficina del Ejecutivo, Omar Castro Cota, a quien la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros denunció por violencia política en razón de género, luego de emitir diversos señalamientos y descalificativos en su contra.

En la sentencia correspondiente al Procedimiento Especial Sancionador TEEBCS-PES-07/2022, presentada por el magistrado Guillermo Green Lucero, que el pleno del Tribunal local encabezado por la magistrada presidenta, Sara Flores De la Peña, votó a favor, se concluyó la “inexistencia de violencia política contra las mujeres en razón de género”.

Durante la sesión se explicó que en las manifestaciones vertidas en la red social “Facebook” de parte del denunciado no se configuró la violencia política, pues se enmarcó dentro del “derecho a la libertad de expresión” del funcionario, además de que no habrían sido dirigidas en contra de la senadora por el hecho de ser mujer, sino relacionadas con la función que desempeña.

“No se aprecia que ninguna conducta tuviera por objeto menoscabar los derechos políticos de la denunciante basado en algún elemento de género o para ocasionar una diferencia desproporcionada entre hombres y mujeres”, se leyó en la ponencia.

La magistrada presidenta recalcó en una intervención que el Tribunal juzgó con perspectiva de género y concluyó que las expresiones formaron parte del debate político que en ocasiones, dijo, “puede tener una connotación dura, crítica, con lenguaje sarcástico sin que por ese solo hecho pueda considerarse que se encuentran basadas en un estereotipo de género”.



El texto titulado “El rostro de la mentira” que motivó la denuncia fue publicado en la red social del funcionario luego de que la senadora expusiera en la Cámara Alta las fallas en la atención a la emergencia en Mulegé tras los destrozos que hicieron ciclones tropicales. La legisladora denunció que el Gobierno local minimizó los daños, incluso no pretendía solicitar la declaratoria de emergencia y desastre.

El Jefe de la Oficina del Ejecutivo en respuesta calificó a la senadora como “ave de mal agüero” y realizó comparaciones y métaforas sobre su desempeño: “como el alcohol adulterado de una cantina pobre, la Senadora alteró cifras … salió como pandillero desposeído a despotricar sin ton ni son”, expuso.

“Con un discurso ramplón, dantesco y pendenciero, cargado de odio producto de una cruda política no superada, se desnudó tal cual es: una francotiradora mercenaria que dispara a todo lo que se mueve, como toro de lidia frente a un capote que se agita”, siguió.

Casi para finalizar, el funcionario expresó: “el que se lleva se aguanta. Usted le mintió al pueblo de México, particularmente, al pueblo sudcaliforniano…”.

Impugnará fallo

Entrevistada por EL UNIVERSAL, la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros sostuvo que recurrirá a la Sala Regional del Tribunal Electoral federal para que revise la sentencia, pues consideró que el discurso emitido por el funcionario “fue violento y con la finalidad de amedrentar cuando no coincides con ellos”.

“Me quiso intimidar y hasta amenazar. Cuando dice el que se lleva se aguanta está diciendo no me digas nada que me incomode. Así lo sentí”, finalizó.

Cabe mencionar que, en más de una ocasión, funcionarios del Gobierno del estado han sido criticados públicamente por la forma de conducirse frente a críticas y cuestionamientos.

El gobernador Víctor Castro Cosío ha tenido encontronazos con colectivos y sectores, incluso con víctimas de la comisión de algún delito cuando lo han increpado exigiendo justicia.

