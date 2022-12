Tribunal aplaza resolución sobre situación de Uber en Quintana Roo; taxistas concluyen protestas

Cancún.- El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito resolvió enlistar y, por tanto, posponer la discusión sobre el amparo en revisión 334/ 2019, promovido por Uber en contra de la Ley de Movilidad de Quintana Roo y, con ello, miles de taxistas dieron por concluido el paro y protesta que iniciaron en todo el estado desde esta mañana.

La determinación del Tribunal, presidido por el magistrado Jorge Mercado Mejía, fue escuchada esta tarde por una multitud de conductores de taxi, a través de una bocina colocada afuera de la sede del Poder Judicial de la Federación, en la ciudad de Cancún, a donde arribaron taxistas de Puerto Morelos, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel, Lázaro Cárdenas y Tulum.

Aunque el plantón fue calificado como pacífico, a momentos la concentración de taxistas se tornó agresiva, profiriendo consignas como “muera Uber”, “fuera Uber” y amenazando con bloquear las principales avenidas, la zona hotelera o el Aeropuerto Internacional, lo cual fue negado por las dirigencias y delegados de los sindicatos del gremio.

“Esta es una muestra de nuestro poder de convocatoria”, indicó un victorioso Eleazar Sagrero Ordoñez, dirigente del Frente Único de Trabajadores del Volante en la entidad (FUTV), advirtiendo que “esta lucha no termina” y agradeciendo no solo la presencia de taxistas de otros municipios, que suman 35 mil concesiones en todo el estado, sino también de representantes de sindicatos como la CROC, la CROM y la CNOP, desde las 5 horas de hoy.

Sagrero exhortó a los conductores a marcharse en grupos de 12, para no provocar un caos vial al retornar a sus municipios y convocó a los agremiados a mejorar el servicio, pues –admitió– existen múltiples quejas.

Los conductores de a poco fueron abordando sus unidades, que estacionaron rodeando el edificio del Poder Judicial de la Federación y se marcharon en grupo o de forma individual.

El aplazamiento

Eran las 15:45 horas cuando se escuchó al magistrado presidente, Mercado Mejía, proponer a los magistrados Leonel Jesús Hidalgo y José Antonio Belda Rodríguez enlistar el amparo en revisión 334/ 2019 y otros dos asuntos relacionados con éste, debido a que el proyecto correspondiente no se publicó –por lo menos– tres días antes de la fecha en que se programó la correspondiente sesión, como marca la Ley de Amparo.

“Este expediente, en revisión 334/ 2019, se incluyó en la lista publicada el 7 de diciembre de 2022, para ser discutido en la sesión de hoy; sin embargo (…) el proyecto se ingresó al sistema para ser publicado y el día 13 de diciembre la Oficial SISE, del Tribunal, Beatriz Castro, fue informada que el proyecto no era visible en el sistema electrónico del Poder Judicial”, argumentó el magistrado presidente.

En efecto, Jonathan Pineda Castro, abogado del Frente Único de Trabajadores del Volante en la entidad (FUTV), habría explicado una hora antes de iniciada la sesión, que no había podido acceder al proyecto elaborado por Mercado Mejía, lo cual calificó como una irregularidad.

"¡Fuera Uber, fuera Uber!"

Minutos antes de la sesión, los taxistas ahí concentrados se acercaron, amenazantes, a las puertas del Poder Judicial de la Federación.

“Fuera Uber, fuera Uber”, coreaban, mientras otros comenzaron a sacudir la reja frontal del edificio. Un hombre que vestía camiseta roja, colérico, gritaba que defendería su patrimonio hasta la muerte.

“Vamos a pelear nuestro patrimonio y hacemos responsable a Mercado de lo que pase. Si hay que matar gente, mataremos gente y a chingar a su madre. Fuera Uber”, advirtió, secundado por el resto, “si hay que partir madres, vamos a partir madres, el patrimonio de mis hijos es primero”, insistió.

En la sesión, el magistrado presidente explicó la imposibilidad de visualizar el proyecto de resolución, era un error del sistema, completamente ajeno al Tribunal Colegiado.

Y añadió que hasta las 13 horas del 12 de diciembre, la Dirección General de Gestión Judicial notificó a la Oficial SISE que ya era posible visualizarlo en la lista electrónica.

“Esto me lleva a proponer a este Tribunal que el asunto se quede en lista, pues por disposición de la Ley de Amparo el asunto debe publicarse, por lo menos, con una anticipación de tres días antes de la sesión.

“Por esta circunstancia, como el proyecto se publicó el 7 de diciembre, pero no fue visible hasta el 12 de diciembre, es evidente que a la fecha de esta sesión no se ha dado cumplimiento al plazo de tres días para que el proyecto sea visible para el público en general”, sostuvo.

El magistrado Jorge Mercado mencionó que otros dos asuntos listados –el amparo en revisión 346/ 2021 y el incidente en revisión 165/ 2021– tienen relación con el expediente 334/ 2019, abordado en ese momento, por lo que también propuso listarlos para una sesión posterior. Por unanimidad, la propuesta se votó a favor.

Luego de escuchar la decisión, algunos taxistas se alzaron triunfantes, pero otros señalaron que el tema quedó “en la incertidumbre”. Los dirigentes sindicales afirmaron que las plataformas digitales “no son garantía, ni son seguridad”.

“A ellos no les interesan los paisanos, no les interesa ir a las zonas irregulares o a las colonias donde no puedan ganar dólares. Ellos vienen por el turismo y es mentira que trabajen en el centro de la ciudad. Aeropuerto, zona hotelera y se van hacia Playa del Carmen y Tulum.

“Aquellos que tal vez aplauden y quieren que entre Uber, ¡caramba! Usan el pesero y quieren Uber”, expresó Sagrero Ordoñez.

Condenan empresarios protesta

El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), a través de su presidente, Eduardo Martínez, afirmó que “ese tipo de manifestaciones en donde se para circulación, se bloquea tráfico y se genera caos en la ciudad, nunca estaremos a favor de expresar una opinión”.

El empresario consideró que los sindicatos de taxistas no pueden afectar la libertad de tránsito, en aras de sus intereses, a la par de manifestarse a favor de la “libre competencia”.

“Yo creo que han habido abusos en el servicio, en cobros excedentes, en mal servicio, porque está muy monopolizado el servicio de transporte. Entonces yo creo que un competidor más en el mercado con una plataforma digital, ya sea Uber u otra, es muy bueno; permite al turista tener esa opción, a la cual está muy acostumbrado y permite encontrar mejores servicios y mejores tarifas”, señaló.



