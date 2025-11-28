Más Información
Sheinbaum confirma licencia del canciller De la Fuente; Roberto Velasco queda como encargado de la SRE
Ernestina Godoy asume de manera interina la FGR tras renuncia de Gertz Manero; agradece su paso por la Consejería Jurídica
Sheinbaum se pronuncia sobre renuncia de Gertz Manero a la FGR; "le ofrecí una embajada al fiscal y aceptó", explica
Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre
"La FGR requiere una transformación para el bien de México", dice Sheinbaum tras salida de Gertz; pide más transparencia
Culiacán, Sin. En un ejercicio de reunión de trabajo con los miembros del Poder Legislativo, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, destacó que como parte de su política social, en el tema del desplazamiento interno, se cuenta con tres mil lotes que son urbanizados para reubicar a las familias.
También, resalto que el estado, aporta la mitad de los 660 millones de pesos que se ejercen en atención a 73 mil personas con discapacidad, las cuales reciben un apoyo y en el tema de la salud, Sinaloa, ocupa el primer lugar nacional en cobertura de vacunación.
La reunión, en el Salón Constituyentes, forma parte de la reunión de trabajo con los diputados, relacionadas al tema de su Cuarto Informe de Gobierno que por escrito entregó el pasado 15 de noviembre.
Lee también Llaman a descongelar ley a favor de desplazados
Rocha Moya en su intervención realiza un resumen de las actividades desempeñadas por su administración en los primeros cuatro años de su mandato, en cuya lectura, destacó la participación de grandes deportistas que se han convertido en un orgullo por los premios que han obtenido en diversas ramas.
maot
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]