El Chorrito.- Con globos blancos y cantos católicos, familias completas recibieron en las comunidades del municipio de Hidalgo, el paso de los tráileres que trasladan a la Virgen de la Misericordia, la cual será instalada en el poblado El Chorrito, considerado como el santuario turístico religioso más importante de Tamaulipas.

“Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar”, cantaban las familias al paso de los tráileres con destino a El Chorrito. En total fueron 12 tractocamiones utilizados para todas las piezas de la obra.

Y si, será instalada en un cerro, muy cerca del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.

La obra de acero inoxidable tendrá una altura mayor de 30 metros, y el proyecto contará también con una plazoleta, mirador y zona comercial con ventas de artesanías de la región.

La autora es la escultora Elizabeth Pesquera Caballero, quien anteriormente compartió un testimonio en el cual aseguró que atravesó por situaciones adversas y, “para mí este proyecto es un milagro”.

En cuanto a los detalles técnicos en el lugar, se informó que el principal elemento de soporte es una súper zapata que mide 14 metros por 16 metros por cinco metros de altura, soportada sobre 24 pilas de cimentación, que van a ocho metros de profundidad.

Sobre dicha zapata irán nueve columnas principales de acero, que van a 30 metros de altura sobre las cuales se empezarán a armar los gajos de la virgen, gajos de tres metros hacia arriba, cada nivel hasta lograr llegar a la parte alta del rostro y del halo para conformar la escultura completamente terminada.

A partir de hoy se intensificarán las jornadas de trabajo en El Chorrito para que pronto pueda quedar lista para recibir a miles de visitantes la monumental Virgen de la Misericordia.

