Tras hallazgo de cámaras por Rubén Rocha, Fiscalía de Sinaloa dice que no tiene denuncia por espionaje

Culiacán, Sin. -La Fiscalía General del Estado no tiene competencia para investigar el espionaje, ni existe denuncia de las autoridades estatales, sobre la revelación del gobernador, Rubén Rocha Moya de que en su despacho y otras secretarias descubrieron cerca de diez cámaras de vigilancia ocultas en plafones, dijo la titular de la dependencia.

Sara Bruna Quiñonez Estrada titular del órgano autónomo de justicia dio a conocer que conoció de este hecho, en la Mesa de Construcción por la Paz a la que asiste, por lo que está enterada, pero no intervienen en ninguna investigación.



En una entrevista, la titular de la Fiscalía General del Estado expuso que por no estar en su ámbito de competencia, ni se tiene una denuncia presentada sobre esta situación de espionaje, no puede intervenir, ni emitir opiniones.



Durante el encuentro con medios de comunicación informó que se emitió una convocatoria para seleccionar a los aspirantes a ocupar cargos de Agentes de Investigación, Ministerios Públicos y Peritos, los cuales tendrán que cubrir los perfiles y cubrir un periodo de formación académica.





Apuntó que se disponen de 17 plazas para Agentes del Ministerio Público, igual número para agentes de investigación y 24 para peritos, a fin de cubrir las vacantes que se abrieron, con los procesos de jubilación que se tienen.



El lunes cuatro de abril de este año, en su tradicional conferencia semanal, el ejecutivo estatal, Rocha Moya reveló que desconfía del equipo de seguridad que vigila el Palacio de Gobierno, puesto que se descubrieron cámaras de vigilancia en su despacho, en las Secretarías de Bienestar y General de Gobierno.

Pese al descubrimiento de estos equipos de espionaje, indicó que no presentaría ninguna denuncia, pese a que está claro que en este hecho, los que las colocaron, contaron con la complicidad de algunos miembros de su equipo de seguridad.



Detalló que el hallazgo de estos equipos, una de las cámaras con infrarrojo, se logró por que la Secretaria de Bienestar, Ruth Diaz Gurria, se sorprendió al percatarse que en su escritorio quedo plasmada la huella de un zapato, por lo que esta revisó los plafones y descubrió cámaras ocultas.

vare/rcr