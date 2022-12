Tras detención de tres colombianos, alcalde de Guanajuato denuncia amenazas en su contra

Guanajuato.- El alcalde Alejandro Navarro señaló que ha recibido múltiples amenazas tras la detención de tres colombianos implicados en presuntos actos de extorsión e intimidación mediante el modelo de préstamos “gota a gota”.

“He recibido muchísimas amenazas a través del Facebook y del WhatsApp. Amenazas de que ya no siga con mis operativos (de seguridad), que me va a cargar la fregada, que ya saben dónde vivo, que me van a agarrar solo, etcétera”, dijo el edil.

Ante la inconformidad de un abogado defensor de los colombianos que advirtió que presentaría acciones legales en contra del Gobierno Municipal por la violación a los derechos de sus clientes, el edil comentó que ya sabe a quién dirigirse.

Alejandro Navarro señaló que cuida su integridad, pero “a mí no me van a venir a amedrentar, y no vamos a frenar y no vamos a parar”.

Afirmó que en el municipio se han hecho muy bien las cosas, cuidadas. “No sabemos cuándo la gente nos dice: oye mira me está amenazando, pero está viniendo a cobrar, ya me dijo que me va a golpear, etcétera”.

Dijo que en la detención de los tres colombianos no sabían ni quienes eran, hasta que los detienen y se les pide que se identifiquen.

La tarde del martes, elementos de la Policía Municipal detuvieron a dos hombres y una mujer que dijeron ser de Colombia, les encontraron dinero en efectivo, tarjetas bancarias de diversas instituciones, teléfonos móviles y tarjetas de oferta se servicios.

Los extranjeros fueron liberados por no existir denuncia formal de parte de los ofendidos y puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración por no haber acreditado su estancia legal en este país.



