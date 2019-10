Tras 18 horas, migrantes retiran bloqueo en puente internacional de Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Por espacio de 18 horas migrantes en su mayoría venezolanos mantuvieron tomadas las instalaciones del Puente Internacional Nuevo en Matamoros, a fin de exigir una rápida atención por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.

Esto provocó el cierre de este cruce internacional, generando perdidas considerables al comercio en esta frontera así como la interrupción de la atención de migrantes cubanos que contaban con cita para ser recibidos por autoridades migratorias en los Estados Unidos para obtener una visa humanitaria o asilo político.

Ante estos hechos, fue necesaria la intervención del alcalde Mario López, así como de representantes de la Guardia Nacional, CBP de los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Migración y el Instituto Tamaulipeco para Migrantes.

Tras horas de negociación, las autoridades lograron que los migrantes se retiraran de este cruce internacional, abriéndose los carriles de circulación, así como brindándose atención a los migrantes cubanos que fueron llamados para recibir su documentación y poder iniciar sus trámites de asilo o visa humanitaria.

El alcalde Mario López informó que se está ofreciendo a los casi 400 migrantes que se encuentran viviendo en casas de campaña a la entrada del Puente Internacional Nuevo, su reubicación al Auditorio Mundo Nuevo donde se les brindará una mejor atención.

Foto: Especial

NO SE VAN

Los migrantes que desde las 23:00 horas del miércoles se apostaron en las inmediaciones del Puente Nuevo que comunica a Matamoros con Brownsville, Texas, aseguraron que no darán marcha atrás en su intento por ser recibidos por autoridades de Estados Unidos y que permanecerán en esta frontera hasta lograrlo.

La hondureña Ana Fonseca tiene dos meses en Matamoros acompañada de su hija de dos años y su esposo.

Ella, igual que la mayoría de los migrantes que se encuentran en Matamoros, tiene la firme convicción de quedarse pues han tenido que salir de sus países por la falta de oportunidades laborales, la inseguridad y el hambre.

"El gobierno en nuestro país no nos apoya, hay desempleo. Yo tenía mi trabajo, vine apoyando a mi esposo para buscar una mejor educación para nuestra hija, pero hay venezolanos que no tienen empleo, por eso vienen. No todas las autoridades mexicanas nos apoyan, nos dan comida, nosotros no queremos ser una carga, lo que queremos es pasar".

Dijo que están cansados y por ello, tomaron la decisión de tomar el puente para ser escuchados.

"Los niños ya no aguantan. Nos quedamos en las casas de campaña, la gente de acá nos ha ayudado mucho. Tengo audiencia en tres días en Estados Unidos, no sé si el que esté participando en el cierre del puente sea un problema para que me reciban. El problema es que nos están dando largas, no dicen nada. En las entrevistas no solucionan. Las personas que ya pasaron dicen que no les preguntan nada, que sólo les dicen que regresen en dos meses, los están regresando".

La petición dijo, es que los reciban, que escuchen la historia de cada migrante porque muchos, huyen de sus países porque los quieren matar.

Foto: Especial

MEJORARAN ATENCION

El alcalde Mario López destacó que la situación que enfrentan es difícil, pero están trabajando para que los migrantes tengan una mejor atención y que dejen de vivir en casas de campaña, así como para que el Gobierno Federal destine recursos para este tema.

"Por el lado del municipio les ofrecimos un lugar mejor equipado para que puedan dormir bien, podrán tener un lugar para bañarse, para dormir. Vamos a hacer un cerco de seguridad por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, estuvieron de acuerdo. Propusimos y lo van a plantear al Departamento de Justicia, de Aduanas y Border Patrol en el sentido de que quien tenga cita y venga en familia, podrán pasar colectivamente, ya no los van a separar y en este sentido es como estamos trabajando, esto beneficia a los connacionales, a quienes estatus migratorio y a nosotros como ciudad".

En México dijo, se atiende a los migrantes de acuerdo a las leyes de migración.

Por su parte la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aseguró, que se encuentran preparados con elementos antimotines en caso de que los migrantes tomen nuevamente algún cruce internacional.

Se informó que las actividades del Puente Nuevo se detuvieron luego de que alrededor de 300 migrantes sin documentos legales, se congregaron en las inmediaciones del Puente Nuevo por lo que respondieron, cerrando la circulación.

Dijeron que estas acciones serán permanentes en cualquier cruce internacional y que tras la reunión entre autoridades, se decidió abrir la circulación toda vez que se logró el retiro de los migrantes que amenazaban la seguridad.

afcl