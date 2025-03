Miguel Alemán, Tamaulipas.- Calles y casas inundadas, afectaciones al servicio de energía eléctrica, árboles caídos y vehículos dañados fue el resultado de una tormenta y granizada que azotó el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, por lo que el Ejército Mexicano implementó el Plan DNIII.

Los ciudadanos fueron sorprendidos con la caída de granizo, lo que provocó daños en algunos vehículos y de inmediato, se registró una lluvia intensa inundando diversas zonas de la ciudad.

El municipio se quedó a oscuras, ya que el servicio de la Comisión Federal de Electricidad se vio afectado al dañarse el tendido de energía eléctrica, así como algunos transformadores.

Ejército Mexicano implementó el Plan DNIII. (27/03/2025) Foto: Especial

Por medio de redes sociales se pedía a los ciudadanos no salir de sus casas o lugares de trabajo a fin de no exponerse y esperar a que las autoridades determinaran que ya no existiera peligro.

La Avenida Hidalgo a la altura de la calle Séptima fue cerrada a la circulación tras subir el nivel del agua, lo que ponía en riesgo a automovilistas y transeúntes.

Se reportó que algunos comercios sufrieron daños en sus ventanales, asi como que el Alcalde Ramiro Cortez activó un albergue para resguardar a las familias que se vieron afectadas por la tormenta.

Elementos del Ejército Mexicano salieron a las calles para apoyar a la ciudadanía sobre todo, para retirar algunas unidades que se quedaron varadas en las calles inundadas, así como para verificar que la caída de árboles no afectara las viviendas, postes de luz o cableado de la CFE.

El alcalde informó que la CFE ya trabaja para restablecer la energía eléctrica a la brevedad con ayuda de personal de Camargo debido a que existen daños importantes en la red eléctrica, así como que existe coordinación entre Protección Civil, Bomberos, Tránsito, Guardia Estatal y SEDENA quienes atienden situaciones por daños de la tormenta.

En Reynosa, Diaz Ordáz, Mier y Camargo, Tamaulipas, se reportan lluvias intensas, sin que hasta el momento se cuente con información de afectaciones en estas ciudades.

