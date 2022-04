A toletazos, la GN impide avance de caravana migrante

Tapachula.— Unos 200 hombres, mujeres y niños detenidos, así como decenas de lesionados dejaron dos enfrentamientos entre integrantes del Viacrucis Migrante con la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM) la mañana del viernes, en dos hechos distintos.

Eran las 8:30 de la mañana, aproximadamente, cuando en el punto migratorio de Viva México una valla humana de elementos de la GN y del INM, con toletes y escudos de plástico, intentaron frenar el avance de la caravana denominada Viacrucis Migrante, que había partido de Tapachula, con unos 400 extranjeros irregulares procedentes en su mayoría de Venezuela, Cuba, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Haití.

Los hombres que iban al frente del contingente abrieron paso en medio de empujones y patadas, mientras la Guardia Nacional y agentes de Migración golpearon con toletes y escudos a mujeres y niños; la mayoría presentaban lesiones leves y golpes en diversas partes del cuerpo.

La caravana fue dividida en dos partes, mientras los agentes federales intentaban detener a las mujeres y los niños que se quedaron en medio del contingente, pero los hombres se reagruparon y los rescataron.

En este primer enfrentamiento, varios menores y mujeres presentaban lesiones y golpes en diversas partes del cuerpo, aunque ninguno fue detenido.

Las pocas pertenencias como ropa, zapatos, documentos personales, agua y víveres quedaron dispersos, como muestra de la batalla campal que se registró en el lugar, ubicado a unos ocho kilómetros de Tapachula.

La Guardia Nacional y el INM intentaron detener al activista Luis Rey García Villagrán, de la organización Por la Dignificación Humana, quien brinda acompañamiento a este contingente, pero fue rescatado por los migrantes.

García Villagrán acusó a la delegada de Migración en Chiapas, Paola López Rodas, de convertir esa dependencia en una “camarilla de delincuentes” que vende los documentos migratorios entre 25 mil y 30 mil pesos.

“El que no paga no puede salir de Chiapas. Aquí van caminando los migrantes pobres, los que no tienen para pagar, los que son regresados a pesar de tener un documento que les dio Migración”, señaló el activista.

Tras el primer fracaso de las autoridades federales para desmantelar la caravana migrante, el contingente se agrupó y continuó su camino bajo temperaturas de 38 grados, acompañados por visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Segunda confrontación

Pasadas las 10:30 de la mañana, un kilómetro antes de llegar al entronque de la carretera que comunica al ejido Álvaro Obregón y el municipio de Huehuetán, los esperaba de nueva cuenta la valla de agentes federales.

“Quiero hablar con el responsable de grupo”, pedía el activista Luis Villagrán, sin respuesta.

“Ustedes serán los responsables de lo que suceda aquí, hay mujeres embarazadas y niños, no queremos violencia”, insistía sin que nadie lo escuchara.

Minutos después, de nueva cuenta, los contingentes de hombres se abalanzaron contra la GN que se protegía con los escudos. La cruz de madera blanca que cargaban los migrantes fue utilizada como ariete para abrirse paso, mientras los federales resistían la embestida.

El enfrentamiento se inició cuando fueron detenidos los primeros migrantes y subidos a los camiones que enfilaron a la Estación Migratoria Siglo 21.

La violencia subió de tono, la Guardia Nacional golpeaba con toletes a quienes se resistían, mientras los migrantes también repartían golpes y pedradas contra los federales que las regresaban, lo que dio como resultado varios lesionados, entre ellos dos periodistas.

En esa acción se dio a conocer de forma extraoficial que unos 180 migrantes fueron detenidos, así como otro grupo de unos 48 que fueron alcanzados cuando trataban de avanzar.

Otro grupo de 200 hombres, mujeres y niños se resguardaron en la iglesia católica de Álvaro Obregón y se declararon en huelga de hambre. El INM y la GN mantienen un operativo en el lugar para evitar que avance el Viacrucis Migrante con rumbo a la Ciudad de México.