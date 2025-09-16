Más Información

Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto

Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto

Sheinbaum reivindica a mujeres y migrantes en arengas del Grito de Independencia; ¡Viva México libre, independiente y soberano!

Sheinbaum reivindica a mujeres y migrantes en arengas del Grito de Independencia; ¡Viva México libre, independiente y soberano!

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español

Hernán Bermúdez, bajo la lupa de EU por huachicol

Hernán Bermúdez, bajo la lupa de EU por huachicol

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

Células del Cártel Jalisco ayudaron a Hernán Bermúdez en Sudamérica

Células del Cártel Jalisco ayudaron a Hernán Bermúdez en Sudamérica

Aguascalientes.- La encabezó la ceremonia del Grito de Independencia, frente a miles de personas que se congregaron en la Plaza Patria, con vivas por unidad, la paz y la tranquilidad de Aguascalientes.

Desde el balcón de palacio de Gobierno, alentó el ánimo de la multitud; ondeando la bandera vitoreó a los héroes que dieron patria y libertad.

“¡Que viva la unidad de los aguascalentenses y las familias!, ¡Viva la paz y la tranquilidad de nuestros pueblos!, ¡Viva la libertad y la justicia!, ¡Viva la educación y la prosperidad de la gente!, ¡Viva el gigante de México!, ¡Viva Aguascalientes!, ¡Viva México!”, gritó.

Foto: Especial
Foto: Especial

La gente respondió con entusiasmo, en medio del repique de campanas y el canto del Himno Nacional.

Después llegó el espectáculo de juegos pirotécnicos que iluminó el cielo del centro histórico.

La celebración continuó con el concierto de Emmanuel, quien conquistó al público con un repertorio de grandes éxitos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses