Aguascalientes.- La gobernadora Teresa Jiménez encabezó la ceremonia del Grito de Independencia, frente a miles de personas que se congregaron en la Plaza Patria, con vivas por unidad, la paz y la tranquilidad de Aguascalientes.

Desde el balcón de palacio de Gobierno, alentó el ánimo de la multitud; ondeando la bandera vitoreó a los héroes que dieron patria y libertad.

“¡Que viva la unidad de los aguascalentenses y las familias!, ¡Viva la paz y la tranquilidad de nuestros pueblos!, ¡Viva la libertad y la justicia!, ¡Viva la educación y la prosperidad de la gente!, ¡Viva el gigante de México!, ¡Viva Aguascalientes!, ¡Viva México!”, gritó.

Foto: Especial

La gente respondió con entusiasmo, en medio del repique de campanas y el canto del Himno Nacional.

Después llegó el espectáculo de juegos pirotécnicos que iluminó el cielo del centro histórico.

La celebración continuó con el concierto de Emmanuel, quien conquistó al público con un repertorio de grandes éxitos.

afcl/LL