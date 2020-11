Reynosa.- El Juzgado Séptimo Federal emitió una orden para que en un plazo de 24 horas, la Fiscalía de Desaparecidos, rinda informes sobre las miles de personas desaparecidas en el estado de Tamaulipas, anunció Geovanni Barrios, presidente del colectivo Justicia Tamaulipas.

Manifestó, que derivado de una denuncia que este colectivo presentó ante el juzgado por la omisión en la que ha incurrido el organismo que depende de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en la búsqueda de Claudia Recio y Alejandro Marín Cantú, quienes son buscados desde el año 2019.

"Va más allá, les da 24 horas para dar resultado sobre estas omisiones y concreta que de no hacerlo, hay un apercibimiento y que la violación de este mandato se constituye como un delito, como lo dispone el artículo 262, fracción tercera de la Ley de Amparo", comentó Barrios Moreno.

Dijo que de no cumplirse el mandato del juzgado, se podría ejercer acción penal contra los responsables de las dependencias.

"De inmediato serán consignados para el ejercicio de la acción penal, si ellos, dentro de 24 horas no cumplen con el mandato y que lleven a cabo todas las diligencias".

Esta disposición federal explicó Barrios Moreno, es un parteaguas para que se cumpla con la búsqueda de personas pues en Tamaulipas, se cuenta con alrededor de 16 mil desaparecidos, así como mil 600 cuerpos sin identificar.

"No estamos hablando sólo a nivel local, tienen que comprobar que han hecho todo por ejemplo, para buscar a Claudia, no lo han hecho y 24 horas no les va a alcanzar. Al menos van a saber que hay un juez federal que está observando sus acciones y que va a castigarlos si lo hicieron mal, si no cumplen. Es un precedente y debe ser replicado por compañeros juristas que dicen trabajar a favor de la sociedad".

Esto dijo, ya que Justicia Tamaulipas se verá sobrepasada con todos los amparos que se podrían presentar, sobre todo, cuando existen 16 mil personas desaparecidas.

"Cualquier compañero puede hacer esto, falta voluntad, que pongan de su parte para poder ayudar a esta sociedad que está dañada, con estas acciones no es para perjudicar a las autoridades, sino para decirles que estamos hartos y que tenemos que hacer las cosas diferente. Si se comprometen a llevar a cabo una función y se les paga cada día 15 y cada 31 y no lo haces, retírate, deja que llegue alguien que tenga la voluntad de hacerlo y cumplir su trabajo".

Es por eso comentó, que decidieron hacer las cosas diferente, para tener resultados diferentes.

"En Miguel Alemán se creó un cementerio ministerial, el cual iba a tener una capacidad para 500 cuerpos, se exhumaron 265 cuerpos en el 2018 y de ellos, se identificaron 16 y se entregaron 9, por entregar 7, sin identificar genéticamente 249, de que nos sirve tener cementerios, si las autoridades no logran identificarlos".

