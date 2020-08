Tabasco estrena consejeros electorales... casi reprobados

Resulta, nos aseguran, que los candidatos a consejeros electorales en Tabasco no salieron muy inteligentes que digamos, o al menos eso se comentó luego de que de los 100 aspirantes que presentaron examen ante el Ceneval, casi 70 fueron reprobados y los 17 que pasaron lo hicieron de panzazo, al grado de que la mejor calificación obtenida fue la del actual funcionario del organismo electoral local, Marcos Hernández Durán, con 7.77%, en tanto que de las cinco mujeres acreditadas, la mejor puntuación fue de 7.37%. Así, nos dicen, en Tabasco los tres nuevos integrantes del Instituto Electoral serán, literalmente, de puro siete. Ya veremos cómo se califica su actuar.

Y la culpa ¿es del Checo Pérez?

Tremenda polémica, nos narran, se desató en Hidalgo, luego de que Daniel Ludlow, esposo de la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería (PAN), se lanzara contra el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, una vez que éste dio a conocer que no podrá correr en el Gran Premio, ya que por segunda vez dio positivo a Covid-19. Básicamente, nos detallan, don Daniel, quien también ha sido diputado, culpó al piloto de enfermarse y hasta le mandó decir: “Al rato no llores cuando te corten del equipo”. Pero como el pecho del Checo no es bodega, nos dicen, éste le reviró al político: “No es mi culpa haberme contagiado, mañana puedes ser tú (…) por lo que veo en tu perfil, no conoces lo que es el trabajo digno”. ¡Tómala!

De piel sensible, exalcalde lanza mentadas gratis a la prensa

Nos comentan desde Ciudad Madero, Tamaulipas, que en plena entrevista el exalcalde de ese municipio, Guadalupe González Galván, perdió el control al molestarse con una pregunta que le hizo un reportero y, al que sin más, le soltó una mentada, lo que le valió una avalancha de críticas. El comunicador, según nos dicen, hizo cuestionamientos en torno a una versión que circula sobre que el exedil se habría robado un kiosco de la antigua plaza Isauro Alfaro, ante lo cual el exfuncionario soltó un “¡ch*nga tu madre!”, para luego retirarse. Aunque en el desenlace de la historia don Guadalupe ofreció disculpas vía telefónica, nos indican que el mal ya estaba hecho y desde diversas trincheras no faltó quien le recordara los tropiezos de su administración.

De lonas, Covid y otros males

A quien traen entre ceja y ceja en el sureste, nos dicen, es al presidente municipal de Mérida, Yucatán, el panista Renán Barrera Concha, debido a que, replicando medidas similares en el resto del país, mandó instalar lonas en las colonias para advertir que cada una de esas zonas son de “alto riesgo” ante el contagio del Covid-19. El tema, nos detallan, es que en esta capital meridana una parte de la sociedad no ha colaborado del todo en las medidas de prevención ante el virus, al grado de que hasta las lonas incomodaron y algunos le replicaron al alcalde que ante amenazas hay costos políticos. ¡Vaya actitud!