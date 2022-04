Suspenden elecciones extraordinarias en dos municipios de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez.- La inseguridad y las inconformidades sociales obligaron a suspender las elecciones extraordinarias de ayuntamientos en los municipios de Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra, previstas para este domingo 3 de abril, informaron autoridades electorales.

Pobladores de ambos municipios acudirían a las urnas a votar por alcaldes e integrantes de cabildos, junto con electores de los municipios de Venustiano Carranza, El Parral, Emiliano Zapata y Siltepec.

Gonzalo Rodríguez Miranda, encargado de despacho de la Vocalía de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas, informó en conferencia de prensa que el VIII consejo distrital determinó "bajar las 89 casillas del municipio de Frontera Comalapa ante la situación de inseguridad y violencia" en la zona.

Es "triste y lamentable", señaló, pero "se sabe cada semana de una nota roja de la región"; y pese a que se realizaron trabajos y preparativos electorales, durante este tiempo no se pudieron "integrar 35 casillas en diversas localidades" de Frontera Comalapa.

Al no poderse otorgar las condiciones de seguridad, este jueves se resolvió no acudir a los comicios; antes se solicitó la opinión y el diagnóstico de las autoridades de seguridad, agregó el funcionario federal.

De igual manera, precisó, la tarde de este viernes, durante la sesión del XIII concejo distrital se resolvió no realizar las elecciones en el municipio de Honduras de la Sierra.

Desde el año pasado, apuntó Rodríguez Miranda, a través de un escrito, las comunidades Cerro Perote, Ángel Juárez, La Cascada, Vega de Juárez, se habían manifestado que no querían elecciones, y no habían permitido la instalación de las casillas"

Es decir, agregó, no se había podido realizar el trabajo de campo requerido en esas localidades, aunque sí en el resto del municipio; sin embargo, ayer pobladores de diferentes ejidos de Honduras de la Sierra acudieron a las autoridades electorales.

"Nos dijeron que no querían hechos de violencia, que tenían temor, y que ante esta situación de una posible violencia pedían que no se realizarán las elecciones.

"Hoy tenemos noticias de enfrentamientos violentos en el lugar, y también las autoridades competentes en materia de seguridad han manifestado que no existen condiciones para que las elecciones se puedan realizar", sostuvo el titular encargado del INE en Chiapas.

En la misma conferencia de prensa el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, calificó como "triste, lamentable y doloroso" la cancelación los dos comicios.

La determinación de no acudir a las urnas, dijo, no es por un capricho, ni porque las autoridades electorales no realicen su trabajo, sino porque en función de los hechos y de acuerdo a dictámenes de las instancias de seguridad del estado "no hay condiciones para asegurar el desarrollo de la jornada electoral de manera libre, pacífica sin exponer la integridad de las personas el próximo domingo en Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra”.

Explicó que la autoridad electoral notificará al Congreso del Estado para que resuelva lo procedente; "tiene que haber un gobierno, a partir del 1 de junio en esos dos municipios, pero lamentablemente esas dos autoridades ya no tendrán la legitimidad de las urnas, sino que el Legislativo asumirá las decisiones que correspondan"

No obstante, la suspensión de las elecciones en los dos municipios, Chacón Rojas confió en que se logre una participación fuerte, importante y copiosa en el resto de los municipios.

Porque, ese mensaje de la ciudadanía en las urnas es fundamental para que quede claro que hay una mayoría en Chiapas "que le sigue apostando a las elecciones y no a vías distintas como el mecanismo para ponernos de acuerdo para organizarnos y definir quienes nos van a gobernar", aseveró.

Esperamos, dijo que la jornada electoral se realice con normalidad en los restantes cuatro municipios. Aunque en Venustiano Carranza en las recientes horas surgieron expresiones de rechazo. Con algunas pintas inconformes incitaron a no acudir a las urnas.

El responsable del INE dijo que hasta este viernes las autoridades electorales habían podido realizar todos los trabajos preparatorios hacia los comicios del domingo.

Si bien, sólo "en tres casillas de la localidad Paraíso Grijalva, donde ya tiene rato, nos mandaron un escrito, y nos dijeron 'aquí no queremos casillas', esas casillas'se bajaron el lunes pasado, ahí no se pudieron realizar trabajos se campo", puntualizó Rodríguez Miranda.

El pasado 1 de febrero el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) declaró iniciado el proceso electoral local extraordinario en los municipios de El Parral, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, Siltepec y Venustiano Carranza.

En esa media docena de municipios la violencia y la falta de condiciones impidieron que se realizaran elecciones el 6 de junio de 2021.



afcl/rmlgv