Culiacán. - En la instalación de la planta de Metanol, en el ejido Topolobampo del municipio de Ahome, se acordó conservar los 600 kilómetros de humedales a fin de que las próximas generaciones se vean beneficiadas, anunció la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde.

Dio a conocer que esta semana la empresa Transitión Industries LLC que desarrollo del proyecto Pacífico Mexinol y la Comisión Nacional Forestal suscribieron el convenio para la conservación del medio ambiente.

En una gira de trabajo por su tierra natal, San Dimas San Ignacio, la mandataria estatal interina explicó que en este acuerdo beneficiara directamente el Ejido Plan de Guadalupe de Ahome promoviendo la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de las comunidades locales.

Dio a conocer que, en este convenio, se contempla un esquema de Pago de Servicios Ambientales, a través de financiación conjunto para la conservación y protección de humedales en el estado, a partes iguales entre Mexinol y Conafor.

En abril pasado, miembros de las comunidades indígenas boicotearon el evento de inicio de la construcción de esta planta, presidido por el gobernador Rubén Rocha Moya, por lo que tuvo que ser suspendido.

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Poco después, el mandatario se reunió con indígenas que se oponen a la construcción a quienes les ofreció, entre otros puntos, convocar a una consulta ciudadana para definir este proyecto industrial.

Ante las presiones de los habitantes de los poblados originarios que boicotearon la celebración de la colocación de la primera piedra de este proyecto que generara en su construcción seis mil fuentes de trabajo, se reunión con los manifestantes en el Centro Cultural de Topolobampo, en el municipio de Ahome.

En compañía del alcalde, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, primeramente les explicó a los inconformes el proyecto de esta planta para producir metanol verde y luego escucho los puntos de vista de los pobladores indígenas de la bahía de Topolobampo.

Les adelantó que le expondrá a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la inconformidad que le han expresado en relación al proyecto del Polo de Desarrollo de esta región que es uno de los 14 estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo de la República Mexicana.

Rocha Moya consideró pertinente de que se convoque a una consulta indígena sobre la viabilidad de este Polo de Desarrollo de Topolobampo, en el municipio de Ahome, donde se pueda determinar el beneficio que obtendrán sus habitantes.

afcl