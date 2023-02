Suman 23 investigaciones contra ex funcionarios de BCS; una de ellas, contra extesorero

LA PAZ, BCS., 12 de febrero.- A un año y medio de asumir la gubernatura de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, persisten las investigaciones contra ex funcionarios de la pasada administración -panista- y suman más de una veintena de denuncias presentadas, aunque solo una vinculación a proceso.

La contralora del estado, Rosa Cristina Buendía Soto, confirmó que se han logrado integrar expedientes y presentado 23 denuncias penales, dijo, contra ex funcionarios, por presuntos delitos, entre ellos, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y peculado.

Adicional - aunque sin precisar el número de casos- refirió en entrevista que se encontraron diversas irregularidades cometidas por ex empleados, cuyos casos fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa y se esperan inhabilitaciones.

Investigan a ex secretario de Finanzas

Una de las principales denuncias que se presentaron fue contra el anterior secretario de Finanzas, Isidro Jordán Moryón, quien podría ser vinculado a proceso en los próximos 15 días, luego de que su defensa solicitó una prórroga poco antes de la audiencia de vinculación.

Al ex funcionario lo investiga la PGJE por un presunto desfalco derivado de que la empresa de viajes de su esposa, facturó más de 200 millones de pesos en boletos de avión al Gobierno del estado.

Al respecto, la contralora sostuvo que en esta administración se realizó una licitación para transparentar el uso de los recursos en este rubro.

Cabe mencionar que desde hace semanas, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, ha presumido resultados de auditorías a la pasada administración y sostenido un “compromiso” –dijo– contra la impunidad y corrupción.

“Cordialidad no implica complicidad”, dijo en entrevista al respecto de su relación con el ex gobernador panista, Carlos Mendoza Davis, de quien no se ha informado que existan carpetas de investigación donde esté involucrado directamente.

Sólo un caso vinculado a proceso

La única denuncia sobre la cual ya existe un auto de vinculación a proceso es de octubre del año pasado. La ex titular del Instituto de Vivienda, Rosalba “N”, fue denunciada el presunto delito de “uso ilícito de atribuciones y facultades en detrimento de un organismo público” descentralizado del Gobierno de BCS.

La PGJE confirmó entonces que logró, con los datos de prueba, que un Juez de Control valorara y resolviera su vinculación a proceso luego de que se habría autoliquidado con un monto de casi 2 millones de pesos.

El Juez le impuso una medida cautelar consistente en una firma periódica y se le otorgaron tres meses más al Ministerio Público para ampliar investigación.

En 2021, mientras desarrollaba su campaña como candidato a gobernador, Castro Cosío hizo diversos señalamientos sobre presuntas irregularidades en obras públicas, entre ellas, la remodelación del malecón de La Paz, al menos dos edificios de juzgados en La Paz y Los Cabos, y una villa deportiva en la capital, con estadios de futbol y basquetbol.

Criticó los altos costos y la tardanza en las obras, incluso amagó con auditorías especiales a dichas obras. A un año y medio de gestión, el mandatario no ha presentado resultados de las mismas.

ml