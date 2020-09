Con muerte de adolescente, suman 10 víctimas por ataque en funeral en Cuernavaca

Cuernavaca.- La cifra de víctimas por la masacre en la colonia Antonio Barona de esta ciudad, creció a diez con el fallecimiento de un adolescente, de 15 años de edad, que resultó con heridas de arma de fuego, en el ataque perpetrado contra un grupo de dolientes el pasado 1 de septiembre.

Esa noche vecinos y familiares velaban el cuerpo sin vida de Arath, un adolescente que perdió la vida la víspera en un accidente de motocicleta en la autopista del Paso Exprés, cuando un grupo armado disparó contra los dolientes.

Daniel Jiménez Figueroa, padre de uno de los muchachos asesinados en el ataque, informó que el niño de 15 años falleció luego de 17 días de atención médica en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, administrado por el gobierno del estado.

En conferencia de prensa denunció a que a 21 días de los hechos violentos desconocen avances en la investigación que sigue la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por separado, el gobernador Cuauhtémoc Blanco también se refirió al caso y convocó al fiscal Uriel Carmona Gándara esclarecer este y otros crímenes violentos porque, expresó, ha pasado mucho tiempo y no hay nada de resultados.

“El que tiene la investigación es el fiscal y no nos han reportado nada. Como este caso hay otros que tampoco se ha pronunciado. En cada caso las investigaciones van muy despacio.

"Ojalá el fiscal se ponga las pilas y acelere la investigación de estos asesinatos que llevan mucho tiempo y no ha pasado nada. (El fiscal) No está haciendo su trabajo. Todo mundo le echa la culpa al comisionado y es el fiscal quien tienen que investigar”, dijo Blanco Bravo.

Por su parte, padres de familia de las víctimas de la colonia Antonio Barona ofrecieron una conferencia de prensa acompañados de la legisladora local de Morena, Alejandra Flores Espinoza, y desde esa demarcación insistieron en limpiar el nombre de sus hijos porque no tenían ninguna relación con el crimen organizado ni antecedentes penales.

“Hasta la fecha no tenemos nada, no sabemos si hay avances de la investigación porque no estamos siendo escuchados por las autoridades, por eso tratamos de que nos volteé a ver la autoridad y que se ponga de nuestro lado, que digan que está pasando, porque nos enfrentamos a una especie de corrupción ya que todos se lavan las manos”, señaló Daniel Jiménez.

Después de los hechos violentos, agregó, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) cumplió con la instalación de cámaras de vigilancia y rondines policiacos en puntos críticos de la colonia, pero 14 días después del ataque un grupo presuntamente de la delincuencia organizada colocó una “narcomanta” en el mercado municipal y a pesar de que se implementó el operativo no hubo detenidos “porque nadie los vio”.

Las personas que fallecieron a consecuencia de los impactos de arma de fuego son ocho hombres y una mujer, mientras que los lesionados son 14 hombres y tres mujeres menores de edad. En el lugar de los hechos se localizaron 42 casquillos calibre 762 y 223 milímetros.

afcl/nv