"Sonora no se negocia ni se regala", advierte gobernadora ante elecciones 2021

Hermosillo, Sonora.- “Se los digo fuerte y claro, Sonora se compite, no se negocia. Sonora se gana, no se regala. Sonora se convence, no se concede. El que quiera tener el honor de gobernar Sonora debe saber que aquí se gana a la gente con trabajo, con esfuerzo, con resultados”, sentenció la gobernadora Claudia Pavlovich.

En la reunión del Consejo Político Estatal de Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sonora, realizada con la participación de más de mil 500 priístas vía Zoom y presencial en la que el se aprobó realizar alianzas con otros partidos políticos para las próximas elecciones de 2021, la gobernadora hizo férrea defensa de su mandato.

Externó que con trabajo y resultados en Sonora es como se gana a los sonorenses “y los priístas hemos puesto la vara muy alta, con evidentes avances en educación, salud, carreteras, atracción de nuevas empresas y manejo pulcro de los recursos; por ello, no hay duda que valió la pena ganar y recuperar al estado”.

En la reunión presidida a distancia por el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la gobernadora se dirigió al priismo del estado y tras resumir los logros alcanzados a cinco años de gobierno, advirtió que Sonora se compite, no se negocia.

También lee: Destapan en Sonora a Ana Gabriela Guevara para gobernadora; buscan alianza de PT y Morena

Pavlovich indicó que 80 por ciento de las escuelas han tenido acciones de mejora, construcción o rehabilitación; Sonora, dijo, es líder en generación de empleos y hoy más empresas llegan y se expanden como Ford, Constellation Brand, AT Engine; más de 70 por ciento de las carreteras son seguras para transitar por ellas.

Se construye la Planta Desaladora en Guaymas-Empalme, un Parque de Innovación y Alta Tecnología, un nuevo Hospital General de Especialidades; se trabaja en la ampliación del Hospital de la Mujer y el Hospital Infantil y se rehabilitaron más de 150 centros de salud rural de 60 municipios. Además, Sonora ocupa hoy el primer lugar nacional en rendición de cuentas, de acuerdo con la evaluación de la Secretaría de Hacienda federal, agregó.

“¿Valió la pena luchar por Sonora? ¡Claro que vale la pena! Por eso es que estamos escuchando rumores… por eso es que vendrán más ataques sin fundamento, porque los gobiernos del PRI en Sonora hemos puesto la vara muy alta, en educación, en salud, en carreteras y ciudades con calidad de vida, en atracción de nuevas empresas, en manejo pulcro de los recursos, la vara muy alta en inclusión y atención a quienes menos tienen”, expuso.

Extraordinaria gobernadora: Alejandro Moreno

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, destacó el liderazgo y compromiso de la gobernadora Claudia Pavlovich y aseguró que su trabajo prestigia al PRI a nivel nacional.

“La gobernadora del estado de Sonora, una extraordinaria gobernadora y sin duda la mejor evaluada del país”, dijo.

El dirigente del priismo nacional celebró los logros alcanzados por el gobierno de Sonora que demuestran que los priistas saben responder a los ciudadanos con trabajo y resultados.

“Querida gobernadora, enhorabuena por ese quinto informe de gobierno, nos da orgullo a los priistas, prestigia al PRI tu trabajo. Escuchamos los logros de tu administración con mucho orgullo y cuando preguntamos que si valió la pena haber ganado Sonora, decimos ¡Claro que valió la pena! Y contigo también vamos a volver a ganar en el 2021”, reiteró.

Pavlovich, el gran activo del PRI Sonora: De Lucas

El Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Sonora, Ernesto de Lucas Hopkins, detalló que pese a las adversidades, el PRI trabaja del lado de aquellas personas que en estos momentos más lo necesitan y esta situación, por más difícil que parezca, la enfrentarán como lo han hecho con retos mayores.

“Vamos a dejar de tenerle miedo al Covid, pero no a la enfermedad, vamos a ser los primeros en estar listos para dar la pelea en las elecciones del 2021, ese es nuestro reto, tenemos un gran activo en la persona de Claudia Pavlovich, pero lo más importante, tenemos un gran activo en la figura de las y los priistas”, destacó.

Durante la sesión de la reunión del Consejo Político Estatal de Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sonora tomaron protesta los 72 consejos políticos municipales y los 72 comités municipales de la entidad; además, se autorizó al presidente del CDE del PRI en Sonora, realizar alianzas con otros partidos políticos para las próximas elecciones del 2021.

También lee: Durazo agradece a AMLO sus “cálidas expresiones”

Aprobadas alianzas y coaliciones

En la reunión del Consejo Político Estatal del PRI Sonora, se aprobó que para la elección del 2021 se busquen alianzas o coaliciones con otros partidos políticos para los diferentes cargos de elección popular.

También, el procedimiento del proceso de selección de candidatos a los cargos de gobernador, diputados locales y alcaldía.

La postulación de las y los candidatos a la gubernatura del estado, se determinaran por una convención de delegados.

La convención de delegados, habrá de determinar el 50 por ciento de los distritos electorales, alcaldías y el resto de candidaturas que estén en juego.

De esta manera, el priismo sonorense, le permite a su dirigencia estatal, el que pueda hacer alianzas con fines electorales con otros partidos políticos y con personas de la sociedad civil que no cuenten con una plataforma partidista, pero que busquen trabajar en pro de la sociedad que representarán.

Entre los presentes: María Cristina Gutiérrez Mazón, secretaria general del CDE del PRI en Sonora; Ricardo Barroso, delegado en Sonora del CEN del PRI; Alberto Orantes, subsecretario técnico del Consejo Político Estatal del PRI Sonora; Ricardo Aguilar Castillo, secretario de organización del CEN del PRI; y Carolina Viggiano, secretaria general del CEN del PRI.

apr