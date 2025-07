La Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) exigió la cobertura inmediata y permanente de elementos de seguridad en todas las unidades de salud y oficinas administrativas de los Servicios de Salud de Oaxaca y del IMSS-Bienestar Estatal.

Mediante un comunicado, aseguró que la falta de elementos de seguridad privada ha escalado de manera importante y que pone en grave riesgo la vida, la integridad y la seguridad tanto del personal de salud como de las y los usuarios de los servicios médicos en el estado de Oaxaca.

“Manifestamos nuestro total rechazo a la omisión, ineficiencia y opacidad con la que las autoridades de los Servicios de Salud de Oaxaca y del IMSS-Bienestar Estatal han actuado frente a la falta de cobertura de elementos de seguridad en centros médicos y administrativos”.

El sindicato aseguró que se trata de “negligencia institucional” que no sólo vulnera derechos laborales fundamentales, sino que atenta directamente “contra la salud y la vida del pueblo oaxaqueño”.

La Sección 35 del SNTSA sostuvo que la falta de seguridad en las unidades de salud y oficinas administrativas ocurre en un contexto donde diversas comunidades del estado enfrentan un alarmante incremento en los niveles de violencia e inseguridad.

Por ello, señaló que resulta “imprescindible, urgente e inaplazable” que se garantice la presencia efectiva y suficiente de cuerpos de seguridad capacitados y debidamente equipados en todas las unidades médicas.

“No se puede seguir permitiendo que el personal de salud trabaje en condiciones de incertidumbre y riesgo, ni que la población acuda a centros médicos sin condiciones mínimas de seguridad”.

También demandó la asignación de recursos humanos y materiales suficientes para garantizar que la seguridad no sea una simulación, sino una realidad tangible y efectiva, y la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales para evitar que esta omisión continúe poniendo en riesgo la vida de trabajadoras, trabajadores y de la ciudadanía.

“Este Comité Seccional no tolerará más indiferencia. Nuestra labor es cuidar la salud del pueblo, pero exigimos condiciones que protejan la vida y dignidad de quienes lo hacemos posible. Si no hay seguridad, no hay salud posible. La protección del personal de salud y los usuarios es una obligación del Estado, no una concesión”.

La falta de seguridad en las unidades médicas ocurrió luego de que los Servicios de Salud de Oaxaca concluyeran el contrato el pasado 30 de junio de 2025 con la empresa oaxaqueña SEPRITUR del Pacífico S. A. de C. V., la cual estaba encargada del servicio de seguridad privada; y adjudicaron de manera directa un contrato para la prestación del servicio de seguridad privada a SERPROSEP S. A. de C. V., que debió iniciar operaciones a partir del 1 de julio de 2025.

