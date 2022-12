Sin avances en indagatoria del accidente en el que fallecieron 56 migrantes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Al cumplirse este viernes un año del accidente en el que fallecieron 56 migrantes, que se trasladaban en un tráiler de Chiapas al centro del país, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla lamentó que aún no se conozca oficialmente quienes fueron los culpables del percance mortal.

El religioso ofició esta tarde una misa en la colonia El Refugio donde ocurrió el accidente que dejó, asimismo decenas de lesionados." Nos da tristeza que aquí, a un año no sepamos quiénes son los culpables ni nada", expresó.

Ante católicos que se congregaron a unos metros de la pequeña capilla -oratorio construida en el área del accidente, Martínez Castilla pidió orar "para que en México se despierte la justicia ,el amor, se despierte el amor a la dignidad de las personas de parte de las autoridades".

Manifestó que al recordar el suceso, " estamos tristes hasta llorar en el corazón; la muerte de nuestros hermanos es una voz para nosotros, es un mensaje porque nos ayuda también a comprometernos en nuestra fraternidad solidaria".

Esto quiere decir , resaltó, que "nos necesitamos los unos a los otros , y por lo tanto somos responsables de la vida de nuestros hermanos ; urge entonces una conversión personal y como comunidad hacia la persona del hermano migrante.

Es por ello, exhortó el arzobispo, "mi pueblo chiapaneco, no cerremos el corazón, sino al contrario , abramos el corazón a nuestros hermanos migrantes".

Al término de la eucaristía, monseñor Martínez Castilla dijo en entrevista que en el tema de la migración los tres obispados de Chiapas unen esfuerzos para la ayuda humanitaria y el respeto a los derechos humanos de los migrantes.

Sobre la regulación y la ley migratoria en México, consideró que las normas deben anteponer la dignidad; " si la hace más humanitaria ( el gobierno) poniendo en el centro a la persona , eso es lo importante, no se trata de hacer leyes y hacer leyes , sino de hacer leyes que ayuden y respeten la dignidad de las personas", enfatizó.



Gilberto Hernández, responsable de la Pastoral social y director de Cáritas Tuxtla, dijo que a través de la red de la movilidad humana la Iglesia apoya a los migrantes de manera humanitaria y en la defensa de sus derechos humanos.

Porque, precisó, " se trata de ayudar a que este paso tremendo,pesado que se da por nuestro estado sea un poco más ligero con ayuda humanitaria , promoviendo y defendiendo sus derechos humanos".

La casa del migrante en Tuxtla Gutiérrez, señaló el sacerdote, dispone de espacio para 50 migrantes , aunque no siempre está llena porque ese paso no es privilegiado por los extranjeros ya que tienen otras rutas en la entidad.

En el accidente registrado la tarde del 9 de diciembre en la colonia El Refugio de Tuxtla Gutiérrez murieron 40 migrantes de Guatemala, 13 de República Dominicana , uno de Ecuador, otro más de El Salvador, y resultaron decenas de lesionados.

Madre salvadoreña busca pertenencias del hijo muerto con otros 55 migrantes

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. El sueño de la salvadoreña Deisy Guadalupe Leyva, "era ir en estos días a México y llegar a ese lugar” donde falleció su hijo Leonardo Sebastián Hernández Leyva, de 16 años, con otros 55 migrantes al accidentarse el tráiler en el que viajaban de Chiapas al centro del país en busca del sueño americano.

La madre anhela recuperar las pocas pertenencias que llevaba el adolescente, principalmente el teléfono celular

" Lo que estoy tratando de recuperar, no por lo que valga, sino por el recuerdo, es más que nada el teléfono en el que estaban sus fotografías y mensajes, pero ni eso pudimos recuperar”, contó en entrevista telefónica.

Este viernes se cumplió un año de la muerte de Leonardo Sebastián junto con otros 55 extranjeros al chocar contra un puente peatonal y volcar el tráiler en que viajaban. El accidente ocurrió en la colonia el Refugio de Tuxtla Gutiérrez, a un costado de la carretera que une a la ciudad de Chiapa de Corzo.

Desde aquel momento, Deisy Guadalupe no ha podido recuperar las pocas pertenencias que su hijo llevaba en la maleta de la cual las autoridades no le dan razón ni se la reintegran.

Lamentó la situación y dijo que su "sueño era ir en estos días a México y llegar a ese lugar”, pero la falta de dinero y documentación le impide viajar.

Consideró también que acudir a la escena de la tragedia podría afectarla más "al recordar todo lo que pasó”, pese a que han transcurrido 12 meses de los hechos.

" Hay cosas que cuesta aceptarlas, y la realidad es que él ya no está y no se puede hacer nada. Me gustaría visitar ese lugar, poder ir a donde fue el accidente”, admitió, no obstante el dolor de los recuerdos.

Aquejada por la zozobra interroga: “Quién sabe si aparecieron sus cosas. (autoridades mexicanas) me dijeron que iban a buscar sus cosas y si la encontraban me iban a llamar".

Inicialmente, comentó, le habló una persona ,y "luego otra y siempre me dejaron esperando sin respuesta de nada”.

En el percance del 9 de diciembre del año pasado, además de Leonardo Sebastián fallecieron 40 migrantes de Guatemala, 13 de República Dominicana y uno de Ecuador. El vuelco del tráiler dejó también decenas de lesionados.