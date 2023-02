¡Sí se puede!, afirma Ricardo Monreal en mitin como aspirante presidencial en Zacatecas

Zacatecas.- Al grito de “¡Sí se puede!, ¡Ricardo, amigo, el pueblo está contigo! y ¡presidente, presidente!, más de mil militantes y simpatizantes de Morena que abarrotaron la Plazuela Miguel Auza para recibir a Ricardo Monreal Ávila en su calidad de aspirante a la Presidencia de la República, cuyo mitin fue la primera reunión formal y de acercamiento con la militancia, luego de ser integrado en la lista de corcholatas presidenciables.

En su mensaje, Ricardo Monreal dijo sentirse muy emocionado de pisar su tierra, pero ahora como aspirante formal de su partido para buscar la Presidencia de la República y destacó: “Es la primera vez en la historia de Zacatecas que estamos muy cerca de ganar la Presidencia de la República, somos los primeros zacatecanos en luchar a lo grande, porque ahora uno de abajo puede llegar a la grande, uno de ustedes puede llegar conquistar el más alto nivel del país”.

En el templete, acompañado de Roxana Muñoz, presidenta del Comité Estatal de Morena, así como de su hija Catalina Monreal, Ricardo Monreal informó a la militancia que, aunque tardíamente, 18 meses después su partido se dio cuenta que cumplía con la legitimidad y la preparación para contender por la Presidencia, ahora ya es uno de los cuatro aspirantes, a quienes advirtió: “Los vamos a vencer a la buena”.

Monreal aseguró que se ha preparado para llegar hasta donde hoy está y se auto calificó de ser uno de "los aspirantes más preparados y el que tiene más experiencia política", además de referir que “soy el que viene desde abajo y sabe del sufrimiento de todos ustedes” y afirmó que “no hay que tener temor, no hay que tener miedo, en Zacatecas ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar”.

El también ex gobernador de Zacatecas recurrió a la añoranza y dijo que una vez que el proceso interno del partido se aperture y la ley se lo permita, los conminaba a caminar juntos por todo el país "hasta volver a desatar un movimiento social como el de 1998".

Incluso, en su primer mitin destacó que veía a muchos de aquellos líderes y ciudadanos que lo acompañaron en 1998 a recorrer las calles de Zacatecas para buscar la gubernatura, pese a que, dijo, se tenía en contra al poder y al gobierno.

“Luchábamos, no nos creían, decían que éramos ilusos, que nunca íbamos a derrotar al poder y que éramos unos ingenuos soñadores y en las urnas los derrotamos (…) Hoy 25 años después, me enorgullece y me emociona volverlos a encontrar con la misma energía, con el mismo ánimo y las mismas ganas de cambiar y de transformar a nuestra nación, solo que ahora, vamos a una lucha de Zacatecas al Palacio Nacional”, expresó.

Le expresó su gratitud a Zacatecas por ser el primer estado en visitar como aspirante presidencial y dijo sentir mucho cariño por su tierra: "porque aquí está mi corazón, aquí están mis muertos, aquí están mis amigos, mis seres queridos, mis mejores recuerdos (...) Que se sepa bien en todo el país, he decidido participar para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador".

Ricardo Monreal también se pronunció por la democracia y un mejor país y que se buscará “la reconciliación y tranquilidad, queremos recuperar nuestra seguridad, nuestro desarrollo, queramos vivir en paz en todo el país, por eso vamos a luchar codo con codo y brazo con brazo”.

También convocó a las personas de otros partidos y de la sociedad civil a sumarse y defender su proyecto de nación: “no dejemos que nos confundan, vamos a lograr la unidad y una vez que se autoricen los tiempos formales, quiero venir a verlos y saludarlos (…) Llenemos las plazas como hoy aquí, pero, ahora recorreremos todo el país”.

Al finalizar su discurso, alzó el brazo y gritó la misma frase de 1998: ¡Sí se puede! ¡Que viva Zacatecas! ¡Viva México! ¡Hasta la victoria!.



