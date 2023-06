Torreón.— Este domingo 25 de junio se cumplieron dos años de la desaparición de Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez. Su madre, la señora María Guadalupe Pérez, se aferra a la idea de que está viva, y por eso le manda decir que la ama, que la extraña y que la quiere de vuelta en casa.

La señora Pérez acudió ayer al llamado Árbol de la Esperanza, en la Alameda Zaragoza de Torreón, Coahuila, donde está el memorial para personas desaparecidas. Allí, la madre exigió a las autoridades que hagan su trabajo, pues refirió que si fuera hija de un gobernador, un diputado o alguien famoso, las autoridades ya habrían actuado.

Por la desaparición de su hija hay una persona detenida, Cristian, quien fuera pareja de Jovanna Dibanhi. Sin embargo, a la fecha no ha dado ninguna información y la señora Guadalupe recriminó que van cinco audiencias de vinculación que han sido pospuestas.

“No quiere decir nada, pero hay muchas pruebas que lo señalan. Por qué se escondió cuando mi hija desaparece. Tardaron un año en detenerlo porque decían que no había pruebas, pero qué más pruebas querían”, reclamó la madre.

Cristian fue detenido el 18 de mayo de 2022 y vinculado a proceso, pero a la fecha no se celebra ningún juicio, y el detenido se mantiene en prisión preventiva oficiosa. Guadalupe Pérez teme que lo vayan a soltar.

La madre expresó que lo que pide es la verdad, que revele qué hizo con su hija y se la regrese.

“No sé si la estén maltratando, si come, pero también se me vienen cosas super peores. No quiero ir con una tanatóloga, me aferro a la vida, tengo la esperanza, la fe de que esté viva”, relató.

“Estoy de pie, pero por dentro estoy destrozada. Trato de que me vea bien mi familia, pero luego me encierro en mi cuarto y le pido a Dios: ‘ya, ya por favor’. Queremos saber la verdad. Es muy doloroso”, lamentó.

Sobre las autoridades de justicia en Coahuila, subrayó el trato que ha recibido, pues dijo que además de no avanzar en la investigación, la asustan, la intimidan y le piden que no vaya a los medios de comunicación.

La señora ha interpuesto quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila. Además, desde hace un año el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitó una “acción urgente” ante las autoridades estatales para la localización de la joven.

Exigen aparición de Nayeli Cyrene

Tuxtla Gutiérrez.— Familiares y amigos de la cantante Nayeli Cyrene Cinco Martínez, extraída del interior de su vivienda la noche del jueves por un grupo armado, marcharon para exigir su búsqueda y localización con vida, “ante el silencio” de la Fiscalía General de Chiapas.

Jorge Alejandro Cinco Martínez, hermano de la desaparecida, afirmó que a tres días del rapto, la Fiscalía General del estado no les ha dado ningún informe, “ni nos ha contestado siquiera la llamada”. “No ha habido ningún avance, no hay respuesta de parte de ellos; se les ha marcado, pero no contestan. Lo único que sabemos es que se la llevaron y tiene 72 horas desaparecida y que no hay más noticias de ella”, dijo

Entrevistado en el parque Jardín de la Marimba, donde colocaron lonas con la fotografía de Nayeli Cyrene, Jorge agregó que ha mandado mensajes a un funcionario de la Fiscalía, quien los citó para realizar las periciales en la vivienda.

“Él me dijo la misma noche en que mi hermana desapareció, que iban a entrar a tomar fotografías, pero no se realizaron mas que de la calle, según al otro día iba hacer eso”, refirió.

Agregó que no saben si el raptor estaba acompañado de otra persona; “la Fiscalía nos ha manejado que eran dos personas las que la sustrajeron del domicilio”.

Con la cantante viven sus dos hijas. “Mis sobrinas, de 10 y 5 años jugaban en la planta baja de la casa y escucharon como un disparo, aunque los policías dicen que no fue disparo, sino un golpe de la puerta”, señala.

“Pensamos que era un secuestro, pero no hay una llamada solicitando rescate, algún indicio de que quieran algo, estamos a la expectativa”, señala.

