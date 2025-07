Pachuca.— El exoficial mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo durante la administración de Omar Fayad, Martiniano “N”, fue sentenciado a 12 años de prisión por el delito de peculado agravado, por un monto de 18 millones 249 mil pesos, correspondiente a uno de los tres procesos que se le siguen, al estar involucrado en la llamada “Estafa Siniestra”, que habría desfalcado al estado por alrededor de 2 mil millones de pesos.

La Procuraduría de Justicia lleva a cabo un maxiproceso contra varios exfuncionarios y expresidentes municipales que participaron en un esquema fraudulento operado a través de empresas fantasma, cuyo presunto autor intelectual es el ex contralor César “N”, actualmente detenido en Miami, en espera de ser deportado.

Martiniano “N” forma parte de este fraude al erario hidalguense, por lo cual enfrenta tres procesos penales por peculado. Uno de ellos, por 11.8 millones de pesos y se encuentra vinculado a proceso; en ese caso, el ex funcionario firmó un contrato con una empresa de informática para la supuesta implementación de un sistema integral de nómina y recursos humanos.

Otra de las imputaciones en su contra es por el desvío de 11 millones 998 mil pesos destinados, presuntamente, a la adquisición de un sistema informático para la Contraloría del Estado, el cual ya existía, según las investigaciones.

En el proceso que derivó en la sentencia de 12 años, se le señala por haber desviado 18 millones 249 mil pesos mediante la supuesta compra a la empresa Remako de crema antiséptica antibacterial para atender la pandemia de COVID-19. Sin embargo, esta adquisición nunca se realizó.

En julio de 2023, la Procuraduría de Justicia consiguió el auto de vinculación, y con este fallo se determinó la sentencia, al considerarse que hubo un desvío de recursos públicos que afectó las finanzas de la administración estatal.

Con este veredicto, se concluyeron todas las etapas del proceso. Además de la sentencia condenatoria, el juez impuso una multa por concepto de reparación del daño por 14 millones 820 mil 004 pesos, y se suspendieron sus derechos políticos.

Aún permanecen dos procesos pendientes, en tanto Martiniano “N” permanece en prisión en la ciudad de Pachuca.

Por esta misma trama de corrupción, también se ha señalado a varios alcaldes, entre ellos Fidel “N”, de Epazoyucan, por el presunto uso ilícito de 14 millones 215 mil 780 pesos, que habrían sido destinados a la rehabilitación de caminos.

Otros presidentes municipales involucrados son: Felipe “N”, de Cuautla, con un desvío de 26 millones 615 mil pesos; Elías “N”, de Yahualica, con 29 millones 224 mil pesos. En total, se ha señalado a 13 ex alcaldes, además de varios funcionarios que colaboraron en el gobierno de Omar Fayad.

Una de las funcionarias mencionadas de forma reiterada, pero contra quien no se ha ejercido acción penal, es la ex secretaria de Finanzas, Jessica Blancas, quien ha sido involucrada en diversas ocasiones en este caso, aunque posteriormente se ha indicado que no tiene responsabilidad penal en los hechos.

