El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que la madrugada de este lunes se registró un sismo de magnitud 4.6 con epicentro a 78 kilómetros al oeste de La Mira, Michoacán.

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 5:55 horas, con una latitud de 17.91, longitud -103.05 y una profundidad de 11 kilómetros.

Autoridades de Protección Civil estatal y municipal activaron protocolos de monitoreo y evaluación en la zona, hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas.

El SSN recordó a la población la importancia de contar con un plan familiar de protección civil y mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

