Se puede actuar contra jueces, con presión social y denuncia: gobernador de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En reunión de la red estatal de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, le pidieron al gobernador Américo Villarreal Anaya que incorpore a los integrantes del Poder Judicial en las tareas conjuntas de sociedad y gobierno que permitan abatir la impunidad y reconstruir la paz.



Lo anterior surgió ante los señalamientos de fallas de jueces en la aplicación y fue la coordinadora estatal de la Mesas de Seguridad, Yolanda Barrera González, quien señaló la preocupación sobre el actuar de los jueces.



“Necesitamos que el Poder Judicial se sume a estas acciones, porque aunque se trabaja en detener a las personas y se integran las carpetas de investigación; el mismo juez que libera una orden de aprehensión, es el mismo juez que cuando le presentan al detenido, lo liberan y ahí tenemos una falla”, afirmó Yolanda Barrera.



En respuesta, el gobernador Américo Villarreal afirmó que los jueces administran la justicia pero si la administran mal, pueden ser objeto de señalamientos por parte de las y los ciudadanos.



“Se puede actuar contra el sistema judicial, con presión social y denuncia. Los jueces son ciudadanos que tienen una función de interpretar la ley y aplicar justicia; pero si la sociedad no está de acuerdo con los parámetros de justicia, se puede interponer una denuncia y si administra mal la justicia, puede ser sujeto de señalamientos”, expresó el mandatario tamaulipeco.



Dijo que si la ciudadanía tiene quejas puede interponer denuncias por el actuar de jueces del Poder Judicial, quienes pueden ser denunciados ya que también son servidores públicos y no tienen fuero.



Explicó que recientemente se informó de cuantas personas se han procesado, cuantas carpetas se abrieron, “y se llevaron a conclusión, cuántas sentencias se dictaron, porque no podemos dejar de lado la situación de la impunidad; también estamos trabajando en eso y si ustedes hacen esa observación del Poder Judicial, se puede hacer la denuncia correspondiente ya que los jueces son servidores públicos y no tienen fuero”.



La reunión se realizó en las instalaciones del Centro Estatal de Evaluación y Confianza C3, a la cual también asistieron el secretario de Seguridad Pública Sergio Chávez García y Fernando Lima Cuauxochitl jefe del Estado Mayor de la 48 zona militar, entre otros funcionarios estatales.



Los presidentes de las mesas de ciudadanas de Seguridad y Justicia de Nuevo Laredo, padre Rogelio Lozano; de Reynosa, Juan José Villarreal Rosales; de Matamoros, Carlos Rubio Granados; de Ciudad Victoria, José Calanda Montelongo; de Ciudad Mante Norma Lilian Benavides Rodríguez y de la zona sur (Tampico, Madero y Altamira), Fernando Barreda González, dieron un panorama de cada zona sobre las diferentes problemáticas en delitos como la violencia familiar, pero también hicieron aportaciones que permitan que trabajando en coordinación con las autoridades federales disminuyan estos índices.

