El gobernador electo de Hidalgo, Julio Menchaca, presentó a su equipo de transición la tarde de este miércoles, en donde destacó la presencia del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, quien dio unas palabras en la conferencia.

Por medio de una transmisión en la cuenta oficial de Facebook del gobernador electo, Julio Menchaca, Nieto explicó que Hidalgo "no aceptará un acto arbitrario bajo ninguna circunstancia".

"Tanto el Gobernador Julio Menchaca como el Gobernador Omar Fayad provienen del sector justicia. En algún momento de su vida profesional han estado vinculados con la impartición de justicia. Por tanto, evidentemente, en este proceso de transición, no aceptarían un acto arbitrario bajo ninguna circunstancia", señaló.

Lee también: Julio Menchaca y Omar Fayad presentan equipo de entrega-recepción en gobierno de Hidalgo

Asimismo, explicó que Hidalgo necesita generar "un modelo de absoluta firmeza".

"El gobernador Julio Menchaca conmigo ha sido muy claro, necesitamos generar un modelo de absoluta firmeza para las personas que hayan traicionado la confianza, no solamente en el ámbito de la administración pública centralizada o descentralizada sino también en los propios órganos autónomos y en general que hayan traicionado la confianza en el estado de Hidalgo", comentó.

"Ni juicios sumarios ni absoluciones sumarias, sino procedimientos vinculados siempre al ámbito del derecho", recalcó.

Santiago Nieto asesorará al equipo de Américo Villarreal en transición en Tamaulipas

Cabe mencionar que, el pasado martes, 28 de junio, se anunció la incorporación de Santiago Nieto al grupo de transición del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Lee también: Santiago Nieto, extitular de UIF, asesorará al equipo de Américo Villarreal en transición del gobierno de Tamaulipas

El grupo se encargará de brindar asesoría administrativa y jurídica al grupo del nuevo gobierno estatal que iniciará los trabajos en la entrega y recepción a partir del 1 de septiembre.

Julio Menchaca y Omar Fayad presentan equipo de entrega-recepción

Los gobernadores de Hidalgo entrante Julio Menchaca Salazar y el saliente Omar Fayad Meneses dieron a conocer el equipo de transición que estará encabezado por Guillermo Olivares y Santiago Nieto, y se advirtieron que quien haya tenido una traición o deslealtad a la confianza, deberá de afrontar las consecuencias.

El mandatario electo afirmó que no habrá impunidad y cualquier persona que infrinja la ley, ya sean exgobernadores o empleados, deberán de responder.

Lee también: Fiscalía Militar cita a comparecer a general retirado tras críticas al gobierno de AMLO en TikTok

Indicó que no solo será con los funcionarios que salen sino también con los que entrarán, “van a tener leída la cartilla en mi gobierno no va haber una segunda oportunidad”. No se permitirá la corrupción ni por acción ni por omisión, acotó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/rmlgv