Santiago Creel recorrerá el país para defender al INE ante "intentona de AMLO por destruirlo"

Monterrey.- El panista Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, acudió este miércoles a calles del centro de la ciudad, a repartir folletos en defensa del Instituto Nacional Electoral, y aseveró que así recorrerá todos los estados del país, para echar abajo “la intentona” del presidente Andrés Manuel López Obrador, que quiere “destruir” al INE.

Creel Miranda señaló que el mandatario “se quiere quedar con el árbitro , con los jugadores, con la cancha y con el estadio”; pero afirmó, “no se lo vamos a permitir, él quiere centralizar y controlar todo”, ante lo cual le pidió que no traicione sus principios cuando luchó como opositor contra el fraude en Tabasco y él lo acompañó.

Agregó: “¿se acuerdan cuando quiso controlar la distribución de medicamentos?: nos dejó sin medicamentos, cuando quiso controlar la distribución de gasolina nos dejó sin gasolina, y cundo quiso controlar la construcción del mejor aeropuerto que hubiéramos podido tener nos dejó sin aeropuerto”.

Por ello, dijo el panista “lo que queremos es defender a México, defender a nuestro árbitro electoral, que siga siendo independiente, autónomo, que su integración se respete, (porque) es un árbitro electoral que le ha permitido la alternancia a este país de todos los partidos políticos importantes”.

Afirmó que el INE “es un árbitro que ha permitido salvaguardar la pluralidad, la diversidad, un árbitro democrático que nos lo quiere quitar López Obrador, y no lo vamos a permitir, el INE no se toca”.



Argumentó que el INE es el árbitro electoral que debe regir la competencia. “Ustedes imagínense un partido de futbol sin árbitro electoral, entonces ¿quién va a marcar los penaltis?, ¿quién va a sacar las tarjetas amarillas?, ¿quién va a sacar de la cancha al que se pase de listo como jugador?

Necesitamos un árbitro fuerte, un árbitro democrático, un árbitro imparcial como el que hoy tenemos, expresó el panista.

Señaló que, así como hoy estuvo en Nuevo León estará en las 32 entidades el país, para hacer exactamente lo mismo, y el domingo 13 de noviembre participará en la “gran marcha de la Ciudad de México con todas las panistas y los panistas defendiendo nuestro árbitro electoral, que nos costó tanto trabajo construir”.

“Yo como autoridad electoral que fui y como responsable en una parte de la construcción de esa institución IFE hoy INE, estoy dispuesto a todo. Y que lo sepa López Obrador el INE no se toca ni lo va a tocar”, expresó.

Creel Miranda afirmó que “todos los partidos de oposición de la auténtica oposición van a estar ahí con nosotros y les anticipo que cada partido va a tener un representante que va a hablar en el mitin ahí en la Ciudad de México, y va a hablar un representante de la sociedad y van a estar ahí acompañándonos las ex autoridades del INE y del antiguo IFE, haciendo un recorrido y haciendo una expresión de solidaridad con nuestro árbitro electoral”.

Comentó que también va a estar representado el PRI, y juntos todos los partidos de oposición y les anticipo desde este momento, va a haber alianza de toda la oposición en conjunto para frenar a López Obrador, independientemente de nuestras diferencias más recientes para hablar con claridad, vamos a estar toda la oposición unida, defendiendo lo que es nuestro, no es de López Obrador, es del pueblo de México, de la soberanía popular ese árbitro electoral y no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que nos lo quiten”.



Reiteró que el INE “nos ha costado mucho y además le quiero decir algo a López Obrador y se lo quiero decir de manera directa, que se acuerde en el conflicto postelectoral de Tabasco (cuando contendió por la gubernatura), ¿quién estuvo con usted presidente?, que se acuerde, porque es importante que no traicione a sus principios, que voltee a ver sus orígenes, que se voltee a ver al espejo y si se puede ver, dejará esta intentona”.

Sobre el inicio de las mesas para analizar la reforma electoral, señaló, “una cosa es dialogar, no se pierde nada, se gana, porque se intercambian ideas, pero una cosa es intercambiar ideas y otra cosa es entregar el árbitro electoral y eso no lo vamos a permitir”.

Sobre lo que dijo el martes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que no quieren desmantelar al INE y que el voto por voto es una demanda de la izquierda que se plasmó en la legislación electoral, dijo Cree, “pues no, lo que quieren ellos es desaparecer al INE, imagínense, quieren que los consejeros ciudadanos se vuelvan candidatos, que se partidicen”.

Al respecto, consideró, “no hay mejor manera de partidizar de quitarle lo imparcial al INE que hacerlos ir a campaña (a los candidatos a consejeros), pues preguntó, ¿con quién van a hacer los compromisos, ¿quiénes van a intervenir?: los partidos políticos y nosotros como partido político no queremos que eso suceda, no queremos que el INE se partidice”.

Según Creel con la reforma que promueve el presidente y su partido, “las consecuencias serían muy claras, en primer lugar, López Obrador y su partido se quedarían no solamente con el árbitro, con la cancha, con los jugadores y hasta con el estadio y las entradas, y eso pues ya no es democracia, eso es Nicaragua, Cuba, Venezuela y eso es lo que está pasando, y no queremos que México siga estos ejemplos porque son ejemplos de desastre, de falta de bienestar, de pobreza, de desigualdad, de autoritarismo, de falta de libertad y no queremos absolutamente nada de eso.

