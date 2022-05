Samuel García firma acuerdo de Paz Laboral con sindicatos y organizaciones empresariales

Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, suscribió el Acuerdo de Paz Laboral, con sindicatos y organizaciones empresariales de la entidad, a fin de mantener la armonía entre los factores de la producción, que lleva ya 24 años sin huelgas.

Expresó que como capital industrial no sólo de México sino de toda Latinoamérica, en Nuevo León “estamos listos para recibir a la trasnacional que quiera tener éxito, porque aquí tenemos la mejor gente, la mejor mano de obra, la más calificada, las mejores universidades y un cluster ambiental envidiable.



“Somos un estado de vanguardia, somos el motor económico de México, primer lugar en todos los indicadores relacionados con empleo y productividad; primer lugar en formalidad, en creación de empleo, e inversión extranjera, y lo más importante, en paz, una paz que nos permite crecer y no dejar de crecer como el estado más importante de todo México”.

García Sepúlveda dijo que hoy tenemos que trabajar el doble porque vamos saliendo del Covid y hay factores internacionales que preocupan y nos afectan.

El acuerdo impulsado por su gobierno, señaló el mandatario, destaca el fortalecimiento de las relaciones laborales, el desarrollo de los factores de producción, el diálogo y el reforzamiento del desarrollo sostenible industrial, legislaciones laborales claras, e importantes obras de movilidad que beneficien a empresas y trabajadores.



“Refrendamos, con mucho gusto, fortalecer este compromiso de reforzar las relaciones laborales, fortalecer los sindicatos, armonizar lo que ya hemos hecho muy bien entre empresas y los gremios.

“Yo estoy convencido de que Nuevo León es grande porque no dejamos entrar a esos líderes populistas que solamente quieren venir a dividir y a afectar, quizás por envidia, que en sus terruños no tienen este ambiente industrial y que no tuvieron esa visión de los grandes viejones y señoronas de las grandes empresas de la entidad", expresó García Sepúlveda.

afcl/rmlgv