Samuel García debe respetar convenios sobre trasvase de la presa “El Cuchillo”: Edgar Melhem

Reynosa.- El trasvase de agua no es a capricho de ningún mandatario, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, debe respetar los convenios estipulados, aseguró el diputado local Edgar Melhem Salinas durante el plantón que productores del Distrito 026 realizaron a las afueras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Díaz Ordaz, Tamaulipas.

Los productores se apostaron en las instalaciones de Conagua donde les dieron la noticia de que el titular, Armando Silva Escobedo, no se encontraba en la ciudad debido a que fue llamado a Monterrey, Nuevo León, para una reunión, por lo que las puertas de esta dependencia se mantuvieron con candado.

Ante esto, Edgar Melhem Salinas exigió que las autoridades den la cara para llegar a un acuerdo con los productores y se les informe cuándo se realizará el trasvase de más de 250 millones de metros cúbicos de agua de la presa “El Cuchillo” a Tamaulipas.

"Es un exhorto que hemos hecho dos veces para que nos den certidumbre, los productores quieren saber cuántos metros cúbicos se van a trasvasar y cuándo, no es lo mismo que nos digan hasta diciembre o en tres semanas como dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández".

El diputado local destacó que en 26 años es la primera vez que Conagua no da una respuesta a lo que ya se encuentra estipulado.

"Era el primero de noviembre cuando se debió trasvasar, no sabemos qué vamos a sembrar, los bancos no quieren dar créditos porque no hay certidumbre, Nuevo León tiene agua, los términos del convenios están cumplidos, los que tienen que dar la cara son ellos, nosotros solo pedimos que se cumpla el convenio como está estipulado, esto no es política, queremos que cumpla la ley".



Sospechosismo

El diputado local aseguró que la actitud del director de Conagua, Germán Arturo Martínez Santoyo, así como del secretario General de Gobierno de Tamaulipas, Hector Joel Villegas González, genera "sospechosismo" al no dar una respuesta a los productores.

"Sospechamos del Director de Conagua que ni las llamadas nos toma, si no me responde como diputado y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural pues a los productores menos. Al parecer la visita del Secretario de Gobernación no fue productiva porque al día siguiente el gobernador Samuel García salió a decir que no iba a permitir el trasvase, eso me hace pensar que hay algún asunto político. Es lamentable que estén a puerta cerrada porque eso se presta a sospechosismo".

Destacó que si Samuel García insiste en no trasvasar, el agua de la presa “El Cuchillo” se evaporará.

"El agua de ‘El Cuchillo’, en la proporción que abastece a Monterrey, les dura para más de cuatro años y se les va evaporar, es un capricho del gobernador Samuel García en querer decir que no va a trasvasar, no es a capricho de un gobernador, de ninguno, es de acuerdo a los convenios estipulados. La presa ni se va a llenar, ni se va a vaciar en quince días ni en tres semanas, hay agua suficiente para trasvasar más de 250 millones de metros cúbicos a Tamaulipas", finalizó el diputado.



Productores realizan plantón en instalaciones de Conagua

"La Comisión Nacional del Agua nos cierra las puertas, están politizando el trasvase de agua y con ello, afectan a más de 4 mil productores y provocarán pérdidas de hasta 70 mil toneladas de granos por hectárea en el Distrito 026 de Tamaulipas", aseguró Marco Antonio Garza Acosta, titular de la Unión Agrícola de Diaz Ordáz.

Durante el plantón que realizaron en las instalaciones de Conagua en éste municipio, los productores esperaron en vano ser recibidos por el titular de la Conagua en Díaz Ordaz, Armando Silva Escobedo, quien se encontraba en Monterrey, Nuevo León, pese a pactar con anterioridad la reunión por lo que las instalaciones, permanecieron con candado.

"CNA nos cierra las puertas, les pedimos cordura. El único tema que se tiene que tratar es el del trasvase de agua de la presa ‘El Cuchillo’ a la Marte R Gómez. Tenemos paralizada la fertilización porque no sabemos qué vamos a sembrar".

Además dijo, otro de los problemas que enfrentan es que instituciones bancarias, no les otorgan créditos ante la incertidumbre de no saber qué y cuándo, producirán.



"’El Cuchillo’ tiene suficiente agua que debe fluir a Tamaulipas porque nos corresponde, somos los verdaderos dueños de ese vital líquido y no tenemos por qué estar pidiéndoles. De no ser así, tendremos que proceder conforme a la ley".

Garza Acosta comentó que han pedido a Conagua y al Gobernador de Tamaulipas, que los reciban para explicarles de viva voz, la problemática que enfrentan.

"En 26 años después de firmar el convenio, nunca habíamos tenido un problema con los trasvases, vemos que se está politizando. La autoridad que tenía que consensuar con los productores es Conagua y no el Gobierno Federal a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, esa negociación vino a entorpecer todo esto”.

