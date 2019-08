Ricardo Monreal advierte a su hija lo que le espera en la política

“¡Pobre de mi hija! No sabe en lo que se metió”, dijo el senador Ricardo Monreal Ávila cuando se le cuestionó si apoya las aspiraciones de su hija Catalina Monreal Pérez, quien públicamente ha manifestado su interés de participar en el proceso interno de Morena para postularse a la dirigencia estatal en Zacatecas.

En una entrevista colectiva después de presentar su libro “Reforma al sistema financiero mexicano”, el exgobernador zacatecano reconoció que apoya la decisión de su hija Katy de incursionar directamente en la política y asegura que ella “está jugando limpiamente”, pero que le recomendó “cuidarse mucho”, tras considerar que en la política hay muchos intereses.

Agregó: “Aquí entre nos, a mi no me hubiera gustado (que se metiera a la política), porque si alguien ha sufrido las intrigas, la felonía, la descalificación, la infamia, la traición, la calumnia, soy yo. No quisiera que mis hijos se metieran a ésto, es muy complicado, de verdad, no todos sobrevivimos”.

Por tanto, comentó que cuando ella decidió meterse de lleno en buscar ese posible cargo sólo le dijo: ¡Ten cuidado hijita!, además de resaltar que sus hijos han crecido con mucha independencia y autonomía, a la par resaltó que actualmente su hija no es funcionaria, ya que siempre ha sido dirigente política y fundadora de Morena, quien también es consejera nacional de su partido, incluso, destacó que con ese perfil de dirigente política la conoce bien el presidente de Andrés Manuel López Obrador.



¿Va David o Saúl a la gubernatura?

Respecto quién es el mejor perfil para postularse a la gubernatura en 2021: Saúl o David Monreal Ávila, alcalde de Fresnillo y coordinador nacional de Ganadería del gobierno federal, respectivamente, el senador dijo que ante todo anticipaba que en la familia cuidarán mucho la unidad: ”no va haber pleito en la familia. No somos ambiciosos vulgares. Y lo que queremos es que Zacatecas salga adelante”.

Sobre Saúl Monreal, recordó que es el más joven de la familia, pero consideró que no debe distraerse y debe meterse a trabajar de lleno en su encomienda para ser un buen presidente municipal, mientras que de David Monreal dijo que él no se distrae porque aseguró está dedicado a su trabajo, a quien describió como “un hombre muy maduro, muy serio y un político muy tolerante”.

Añadió que Saúl es parte de la generación del relevo: “Yo ya estoy por irme. Me falta muy poco tiempo (…) Yo le tengo mucha confianza a Saúl, no es ambicioso, es un político muy serio”. Además de recomendarle no sucumbir a nada, “ni a la utopía, ni a la ambición, ni a puestos que no sirven”.

Anticipó que en el próximo proceso electoral de 2021 se ve como una contienda cerrada, por ende, a nadie debe darse por muerto, “ni siquiera al PRI o al PAN”, por tanto, no hay que dar por sentadas victorias, ni minimizar a ningún partido político, ni a ningún adversario, porque todos tienen con qué dar la batalla.