El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, aclaró que llamó a no participar en la consulta de revocación de mandato a los priistas del estado, pero no a la población, en referencia a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que había llamado a no votar.

El gobernador Riquelme Solís exhibió ante los medios el extracto de su discurso en el consejo político del PRI, celebrado en Saltillo, donde exhortó a no participar en “la farsa” y no ser “cómplices de este error”. Consideró que mal informaron al Presidente porque él hizo ese llamado en un contexto partidista y además, añadió, “lo sostengo”.

“Fue un mensaje a los priistas de Coahuila no a la sociedad en general. Tenemos el derecho de participar dentro de nuestros horarios establecidos como lo hice. Me dirigí a los priistas de Coahuila y dije los motivos, pero dentro de los motivos está el respeto a la investidura presidencial. También dije que con base en la Constitución tenemos presidente por seis años y lo respetaremos seis años, ni más ni menos”, agregó.

Lee también: Gobernador de Coahuila llama a priístas a no participar en revocación de mandato

Riquelme Solís recalcó que sus dichos fueron en un evento de partido como muchos de los que Morena tiene. “Dicen hasta de lo que vamos a morir, del PRI, del INE, de empresarios, de quienes ellos quieren. ¿Por qué tanto show si yo invité a los priistas a no ir? Hasta les conviene, van a ganar, porque aquí sí les damos en la… Digo aquí sí ganamos. Aquí si sale el PRI la contienda no queda como ellos están pensando. Pero ellos buscan la participación”, declaró.

El mandatario coahuilenses afirmó que son constitucionalistas y amantes del estado de derecho, y que siempre respetarán la investidura presidencial. Sin embargo, sostuvo que siguen creyendo que Coahuila tiene más problemas que la revocación de mandato y que hay más cosas que hacer por Coahuila y por México.

Lee también: Con sus "tenis viejos", Beatriz Gutiérrez Müller promueve consulta de revocación de mandato de AMLO

Así mismo, se refirió al evento del sábado pasado en Torreón, donde estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. Consideró “ilógico” que los encargados de la interlocución política y de seguridad hayan venido a actos partidistas.

“Se refirieron al gobierno de Coahuila, a mi persona y al proceso electoral de 2023, no en una ocasión, en varias ocasiones y en varias interlocuciones. No solo vinieron a la revocación. Se entiende en una reunión de Morena. No se entiende que estén los responsables de la política y seguridad del país ahí”, criticó.

También comentó que le llamó la atención el grado de “inmadurez” de Ricardo Mejía en su discurso, donde dijo que la seguridad de Coahuila es gracias al gobierno federal, el Ejército y la Guardia Nacional. “¿Yo pregunto si así es y todo el país está igual?”.



afcl