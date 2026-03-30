Desde hace 20 días, cientos de personas se han unido para limpiar la presa de “Lázaro Cárdenas Yosocuta” de Huajuapan de León del crecimiento de la planta lirio acuático que abarcó alrededor del 45 por ciento de la superficie.

Hasta ayer se habían retirado más de tres mil toneladas de esta planta que, de acuerdo con las autoridades municipales y ambientalistas, obstruye el paso de la luz, reduce el oxígeno y amenaza el ecosistema de la presa, al provocar la muerte de peces y plantas.

En las acciones de limpieza han participado más de cinco mil personas de instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, clubes deportivos, asociaciones religiosas y políticas, y población en general, entre otras.

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Retiran más de 3 mil toneladas de lirio en presa Yosocuta en Oaxaca; participación ciudadana impulsa limpieza. Foto: Especial

El crecimiento desmedido del lirio acuático, una planta endémica del Amazonas, está asociado a la contaminación principalmente por aguas negras de la presa, la cual además, es la principal fuente de agua potable para la población de Huajuapan de León, municipio de la región Mixteca de Oaxaca.

De acuerdo con las autoridades municipales, después de realizar la limpieza que se observa en la superficie se analizará si estas acciones fueron suficientes o se requerirá de otras medidas y posteriormente, controlarla.

En un comunicado, el ayuntamiento de Huajuapan de León aseguró que ha “costeado íntegramente con recursos públicos el combustible de la maquinaria y la operación de la cosechadora de lirio, sin recibir apoyos externos o donaciones para este fin”.

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