Cuerpos de auxilio tuvieron que rescatar a quince personas, entre adultos y menores de edad que quedaron inmovilizados a una gran altura, al presentar una falla mecánica la rueda de la fortuna, en los juegos mecánicos que se encuentran instalados en el Parque Culiacán 87, sin que se hubiera incidentes mayores.

Los elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil del Estado y Municipal unieron esfuerzos para bajarlos sin riesgos con dos enormes grúas y la colocación de escaleras, sin que se presentarán problemas mayores en su rescate.

Según el reporte, el cable de acero que sirve como banda para que giren las canastillas de la rueda de la fortuna, se reventó por lo que este juego mecánico quedó inmovilizado, con quince paseantes, entre adultos y menores de edad que quedaron suspendidos a una gran altura y ante la imposibilidad de una pronta reparación se pidió ayuda.

Una vez que todas las personas fueron bajadas con auxilio de enormes gruas, fueron atendidos por paramédicos en tierra, sin que ninguno de ello ameritara ser trasladado a un hospital para una atención más minuciosa.

En 2025, falla en montaña rusa obliga a paseantes a descender por rampa en la Feria Canaco-Los Mochis

En el mes de noviembre del 2025, en la Feria Canaco-Los Mochis, instalada en los patios del antiguo ingenio azucarero, se produjo una falla en uno de los sensores que regula el desplazamiento de los carritos de la Montaña Rusa, por lo que los paseantes que quedaron suspendidos en las alturas, por lo que estos tuvieron que bajar caminando por una rampa.

Uno de los empleados de la Feria, subió a las alturas para rescatar a tres jóvenes que quedaron atorados en la parte más alta, al detenerse los carritos, a los cuales los guio por una rampa hasta que estos llegaron a tierra firme, sin sufrir ningún daño.

El hecho fue divulgado en las redes sociales, incluso uno de los paseantes en este juego de la Montaña Rusa, identificado como Ismael Gastelum, anotó un breve mensaje, en el que describió que les ofrecieron restituirles el pago que realizaron por disfrutar este juego mecánico que forma parte de la Feria Canaco-Los Mochis.

