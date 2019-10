La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó el fallecimiento de tres personas y cuatro lesionadas por los incendios que iniciaron esta tarde en la colonia El Mirador, en el municipio de Tecate, Baja California.

Informó que la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) tiene el control del 35 por ciento del siniestro que se extendió a los municipios de Rosarito, Ensenada, Tijuana; hasta el momento no se tiene reporte de Áreas Naturales Protegidas afectadas.

Mediante un comunicado, la dependencia señaló que 151 combatientes (26 de CONAFOR y 125 de otras dependencias) trabajan en la extinción del fuego que manera preliminar ha afectado 14 mil 270 hectáreas.

Afirmó que el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales de Comisión Nacional para la Biodiversidad (CONABIO) reporta 781 puntos de calor.



Ante esta situación, las autoridades han activado tres refugios temporales, dos de ellos en el municipio de Tecate y el otro en Ensenada; la Secretaría de la Defensa Nacional, que activó el plan DNIII-E, ha evacuado a mil 645 personas.

Autoridades educativas de la entidad suspendieron actividades docentes y de apoyo a la educación en todos los niveles educativos este viernes 25 de octubre en los municipios de Tijuana, Tecate y Rosarito, por la situación de emergencia por incendios.

Por seguridad se han establecido cierres carreteros en la carretera libre Tijuana - Ensenada a la altura de Calafia o tramo La Misión; carretera La Misión – Ensenada; Autopista Tijuana - Ensenada desde la caseta de cobro en Rosarito; autopista Tijuana - Ensenada a la altura de Real del Mar.

Aseguró que para controlar y liquidar estos incendios se cuenta con coordinación absoluta entre los tres niveles de gobierno y la participación de Conafor, Sedena, Marina, Cruz Roja Mexicana, Protección Civil Estatal y Municipal, Bomberos, Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional y Protección al Ambiente del estado.

La Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a la población a atender las indicaciones de las autoridades, en caso de que les soliciten evacuar, lo hagan inmediatamente así como seguir las recomendaciones ante incendios:

-Resguarda tu vida, al huir del incendio no lo hagas ladera arriba.

-Busca áreas planas y camina en sentido contrario al viento.

-No intentes cruzar las llamas.

-Si se prende tu ropa, rueda en el suelo tapando tu rostro y si no puedes huir, cúbrete con tierra.

-Cubre nariz y boca con un trapo, de ser posible húmedo.

-Ponte ropa que pueda protegerte del fuego.

-Retira materiales inflamables.

-Cierra puertas y ventanas.

-Cierra las llaves del gas.

-Enciende las habitaciones para que se pueda ver mejor en la vivienda por si se llena de humo.

-En caso de evacuación, llévese toda la documentación importante y objetos de valor que pueda.