San Martín Peras.- El joven Feliciano Martínez Perea regresó este domingo a su casa en la Mixteca de Oaxaca, en un ataúd blanco con líneas doradas y con su nombre inscrito en ella; fue asesinado el 2 de abril pasado en un tiroteo en el condado de Santa Cruz, California, Estados Unidos.

“Apenas había cumplido un año y un mes que mi hijo se fue al norte a trabajar, para ayudar a nuestra familia; él no hacía nada malo, solo trabajaba”, comparte a EL UNIVERSAL su padre, Gregorio Martínez Vega, entre lamentos y con voz descontinuada.

El cuerpo del joven es velado por sus hermanos y sus padres desde las 2:30 de la madrugada en la comunidad de Laguna Trinidad, en el municipio de San Martín Peras, en una casa de concreto sin piso construida por su hermano mayor, cuando fue al “Norte”.

Los familiares de Feliciano le recuerdan como un joven trabajador y alegre; fue uno de los tantos jóvenes que no concluyeron sus estudios y prefirieron irse a Estados Unidos para ayudar a su familia, porque en la Laguna Trinidad no hay suficientes trabajos remunerados, sólo el campo que apenas da para sobrevivir.

Lee también: Matan a tiros a 2 jóvenes afromexicanos de Oaxaca en California, EU; suman 6 oaxaqueños asesinados

Gregori Martínez, cuyos familiares viven en casas de madera y adobe, con techos de lámina, cuenta que su hijo salió junto con Feliciano hace un año y un mes para cruzar la frontera: “tardaron tres días y tres noches caminando en el cerro para cruzar”.

Desde aquel tiroteo en Riverside Drive, Watsonville, en el que el joven fue asesinado, sus padres piden el apoyo de las autoridades de Oaxaca y de México, para presionar a las autoridades de Estados Unidos a castigar a los culpables de la muerte de su hijo.

Al cuerpo del joven le darán sepultura este lunes: “quisiéramos tenerlo más tiempo, pero no se puede”, dice Gregorio Martínez.

Señalan deudas con “coyote”

Mientras velan el cuerpo, la familia hablante de tu’un savi afirma a través de una intérprete que Feliciano no logró pagar una deuda que pidió para poder pagar al “coyote” que lo ayudó a cruzar la frontera con Estados Unidos.

Al joven le cobraron cerca de 12 mil dólares por guiarlo en la travesía del desierto, explican; ahora, la familia se quedó con la deuda, sin saber aún cómo le harán para liquidar el préstamo.

Ante esa situación, la familia pidió a las dependencias locales y del estado que le acerquen programas de ayuda para generar ingresos y poder cubrir la deuda y los gastos que se generaron en la construcción de la tumba de Feliciano.

Lee también: Libertad indaga sola y desde Chiapas el asesinato de su hija en EU

“Mi hijo no ha terminado de pagar lo que le costó para irse y lo asesinaron”, lamentan los padres.

Gregorio Martínez señala que las cosas tal vez serían diferentes si el estado facilitara permisos de trabajo a los jóvenes, así se ayudarían con los gastos de la casa: “si el gobierno diera papeles a los muchachos para que fueran de manera legal, nos ayudaría mucho y no nos preocuparíamos por las deudas, por qué de dónde vamos a sacar dinero para pagar”, cuestiona.

Aunado a la falta de recursos que padecen, también lamentan que no puedan reunir a toda su familia para despedir a Feliciano. “Por ejemplo, mi otro hijo no puede venir a despedir a su hermano porque no tiene papeles”, expresa.

La Mixteca sin programas de trabajadores agrícolas temporales

En esta zona de la Mixteca, las gestiones de las dependencias de Oaxaca aún no han hecho posible el acercamiento del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), ni México-Estados Unidos, para que los jornaleros agrícolas puedan viajar de manera legal.

En un comunicado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que, “de acuerdo a las proyecciones para 2022, un total de 26 mil jornaleros agrícolas viajarán de manera legal, ordenada y segura a Canadá para laborar en los campos de producción agrícola, como parte del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT)”; sin embargo, no desglosa si este número contempla a trabajadores agrícolas del estado.



afcl/rmlgv