Regidora cambia silla por cama en home office

Desde Hermosillo, Sonora, nos cuentan que quien cerró la semana llevándose las críticas en redes sociales fue la regidora María Engracia Carrasco Valenzuela (Morena), pues en la pasada reunión virtual del Comité Municipal de Salud, donde se discutía la eliminación de la restricción de movilidad vehicular y la apertura de comercios no esenciales, estuvo todo el tiempo “acostadita” en su cama y ni porque estaba la alcaldesa Célida López Cárdenas (Morena) se incorporó; pero eso sí, muy atenta y levantando su manita para la votación. Nos dicen que mientras algunos señalaron una falta de respeto de doña Engracia hacia su trabajo y sus compañeros, otros apuntaron que no es posible que se le paguen más de 40 mil pesos para estar acostada en la cama y más ante la importante toma de decisiones que se deben hacer en estos momentos, como es el tema de la reapertura de negocios en el municipio. ¡Ups!

Se va diputado contra colectivos

En Jalisco, nos platican, el diputado Jorge Eduardo González Arana (PAN), presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso estatal, otra vez provocó la confrontación con los colectivos de familiares de personas desaparecidas durante el proceso para armonizar las leyes locales con las federales en la materia. Nos indican que don Jorge aseguró en días recientes que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) estaba metido con los grupos de búsqueda y criticó que la institución hablara a nombre de los familiares, lo cual creó una nueva diferencia con los colectivos, quienes ya no lo consideran un interlocutor legítimo. Pésimo momento.

En cuarentena... ¿por un crimen?

En Sinaloa, nos comentan, que quien está como en confinamiento y no precisamente por la pandemia, es la presidenta municipal de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal (PRI), sino porque presuntamente uno de sus familiares se vio envuelto en un accidente de tránsito en el que una persona murió y el responsable, en lugar de hacer algo, se dio a la fuga. Nos indican que los reclamos van subiendo de tono, pues varios jóvenes han salido a las calles para manifestarse y exigirle a doña Nubia que no oculte al responsable, además de que el PAN estatal está aprovechando la ocasión para subirse al tema y pedir que no quede impune el caso. ¡Ups!

Buscan en el tricolor tomar fuerza en Congreso local

Los que andan de plácemes en la entidad poblana, nos comentan, son los priistas en el Congreso estatal, pues esta semana el diputado independiente (antes de Nueva Alianza) Jonathan Collantes Cabañas se incorporará formalmente al grupo legislativo del PRI. Nos explican que la felicidad es porque con el nuevo elemento ya son cinco los diputados del tricolor, al igual que el PT, y ya superaron en número de curules al grupo parlamentario del PAN, que sólo tiene cuatro, por lo que andan presumiendo que “pian pianito” van reforzando sus posiciones en la Legislatura. ¿Será que las ovejas descarriadas regresarán al corral?