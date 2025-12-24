Oaxaca de Juárez.— El artesano Javier González reprodujo con el tallado de figuras de rábanos una de las escenas captadas en fotografía del ingreso de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) a Oaxaca en el conflicto magisterial de 2006.

“Es una interpretación de la fotografía de cuando ingresó la Policía Federal a Oaxaca en 2006, durante el conflicto magisterial que luego se volvió social. En octubre recuerdo que entró la PFP”, dice.

La escena muestra a un hombre cargando una Bandera de México frente a camiones de las fuerzas de seguridad pública lanzando chorros de agua contra los manifestantes.

En esta edición 128 de la tradicional Noche de Rábanos participaron 137 artesanos, quienes crean figuras a partir de estos grandes tubérculos que se siembran y cosechan cada año para esta festividad, en la que también se crean figuras con totomoxtle.

“Es la primera vez que yo participo, desde niña siempre quise participar y, bueno, ahora se me cumplió el sueño de participar en esta fiesta, que es muy tradicional de Oaxaca”, expresa Janet González, quien elaboró mujeres istmeñas con su traje tradicional a partir del totomoxtle.

La actividad se remonta al siglo XIX, cuando el ingenio de las y los comerciantes transformó un producto de campo en expresión cultural, dando origen a la Noche de Rábanos.

Las familias hortelanas cosecharon este año más de 14 toneladas de tubérculos, que fueron utilizados en la tradicional Noche de Rábanos, que se celebra cada 23 de diciembre en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, y se sembraron las variedades bartender y champion.

En esta ocasión se puede apreciar la recreación de simbolismos religiosos, de las fiestas oaxaqueñas, de la Guelaguetza, animales míticos de las culturas indígenas de Oaxaca, ajolotes, toros y otras decenas de figuras que atraen la atención de turistas y locales.

Cada una de las piezas, tanto de rábanos como de totomoxtle, son evaluadas por un jurado y por la noche se eligen a las tres mejores piezas para su premiación, que consiste en un reconocimiento y una recompensa económica.

El gobierno de Oaxaca estimó una afluencia de 18 mil 393 visitantes para la Noche de Rábanos y aseguró que en ese marco se previó una ocupación hotelera de 68.73% y una derrama económica de 41 millones 159 mil pesos.