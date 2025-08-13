Más Información
Vestidos de café y escoltados, revelan primeras fotos de la entrega de 26 narcos a EU; sigue aquí la cobertura
"La Tuta" y miembros del CJNG, entre los 26 capos entregados a EU; Departamento de Justicia revela lista
De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU
Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán
Desplome de elevador en plaza Mitikah deja dos lesionados; ordenan revisión total de las medidas de Protección Civil del inmueble
Culiacán.— En el fraccionamiento privado de Colinas del Rey, ubicado en la capital del estado, elementos federales, con respaldo del Ejército y la Guardia Nacional, realizaron una inspección a dos residencias en las que presuntamente se aseguraron armas de fuego, cargadores, dinero en efectivo y cuatro vehículos de diversos modelos.
Los elementos de la Fiscalía General de la República, con apoyo de fuerzas federales, sitiaron el fraccionamiento y restringieron las vías de acceso, mientras se efectuaba la inspección de dos inmuebles.
En la zona resguardada por militares fueron colocadas grúas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal de Culiacán para arrastrar a las unidades vehiculares que fueron aseguradas para poder trasladarlas a un recinto federal.
Las autoridades no dieron a conocer si en estas acciones desplegadas en Colinas del Rey fueron detenidas personas; sólo señalaron que hubo aseguramientos de armas, cargadores, dinero y cuatro vehículos.
En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que cerca del Hospital General IMSS-Bienestar, ubicado en el sector Los Ángeles, civiles armados atacaron a balazos a elementos de las policías Estatal Preventiva y municipal, quienes resultaron ilesos.
Fuerzas federales y estatales desplegaron un amplio operativo en busca de los agresores, sin que hasta ahora se hayan logrado resultados positivos. La Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó los hechos e informó que se mantiene controlada la situación.