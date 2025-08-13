Más Información

Culiacán.— En el fraccionamiento privado de Colinas del Rey, ubicado en la capital del estado, elementos federales, con respaldo del Ejército y la Guardia Nacional, realizaron una inspección a dos residencias en las que presuntamente se aseguraron armas de fuego, cargadores, dinero en efectivo y cuatro vehículos de diversos modelos.

Los elementos de la Fiscalía General de la República, con apoyo de fuerzas federales, sitiaron el fraccionamiento y restringieron las vías de acceso, mientras se efectuaba la inspección de dos inmuebles.

En la zona resguardada por militares fueron colocadas grúas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal de Culiacán para arrastrar a las unidades vehiculares que fueron aseguradas para poder trasladarlas a un recinto federal.

Las autoridades no dieron a conocer si en estas acciones desplegadas en Colinas del Rey fueron detenidas personas; sólo señalaron que hubo aseguramientos de armas, cargadores, dinero y cuatro vehículos.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que cerca del Hospital General IMSS-Bienestar, ubicado en el sector Los Ángeles, civiles armados atacaron a balazos a elementos de las policías Estatal Preventiva y municipal, quienes resultaron ilesos.

Fuerzas federales y estatales desplegaron un amplio operativo en busca de los agresores, sin que hasta ahora se hayan logrado resultados positivos. La Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó los hechos e informó que se mantiene controlada la situación.

