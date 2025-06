Mérida, Yucatán.- Los Magistrados de la Primera Sala Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del estado confirmaron por unanimidad de votos la resolución que puso fin a un proceso penal en contra de los empresarios Herbé y Gibrán Rodríguez Coello por su propia tía Zara Ester R. S.

Con una denuncia que -según abogados- no debió ni si quiera ser aceptada, la supuesta victima no pudo acreditar su personalidad jurídica, a pesar de utilizar testimonios falsos, con ayuda de otros familiares, e intentó desprestigiar el legado de su mismo padre tildándolo de “incapaz”, aduciendo que no se podía mover, ni pensar.

Hay que resaltar que el Ingeniero Horacio Herbe Rodríguez Abraham ex alcalde de Mérida, tuvo una trayectoria limpia y es recordado entre la comunidad con cariño y respeto; y aunque tuvo problemas de salud como todos los adultos mayores, siempre contó con perfecta capacidad mental y desde luego jurídica hasta el último de sus días, situación confirmada por familiares, amigos, médicos, y socios, reiteraron los abogados de sus nietos.

Con la intención de “recuperar” la herencia que su propio padre no le dejó, su hija Zara Ester Rodríguez Sahuí formuló una serie de acusaciones utilizando perfiles falsos en redes sociales y notas en contra de autoridades y fedatarios como Carolina Cervantes Torres y Alejandro Monsreal, así como de las empresas y proyectos inmobilarios en los que participan los hermanos Rodríguez Coello, es decir, sus sobrinos.

Con esta resolución se cierra un capítulo de esta historia en la que la Justicia decidió terminar el caso dando la razón a los nietos del ex edil meridano.

Con la resolución el equipo de abogados defensores demostraron la inocencia de los jóvenes empresarios y nietos del ex alcalde de Mérida ya fallecido.

El citado dictamen lo resolvió la Primera Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal

Superior de Justicia del Estado, y por unanimidad de votos de los Magistrados que la integran: primero, maestro en derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova; segundo, licenciado en derecho Adolfo González Martínez, y tercero, licenciado en derecho Mario Alberto Castro Alcocer, bajo la Presidencia de este último, habiendo sido ponente el Magistrado Primero ya mencionado.

En atención al punto anterior, con otros fundamentos y razonamientos jurídicos, se confirma en todos sus términos y con las consecuencias decretadas, la resolución apelada del 27 de enero de 2025, emitida por la Jueza del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado.

