La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana informó que la persona detenida durante los bloqueos y balacera registrada en Reynosa, Tamaulipas, responde al nombre de Alexander Benavides Flores.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, el sujeto capturado Benavides Flores es también identificado con el apodo de R9.

En la ficha se le describe como un hombre de 1.70 de estatura aproximada, tez morena, complexión robusta, cabello corto y entrecano.

Al momento de su detención vestía playera azul marino, jeans, sandalias blancas y presenta un tatuaje en el brazo izquierdo. Hasta las 19:15 horas su estatus se indicaba “en traslado”.

La Vocería de Tamaulipas indicó que Alexander “N” sería presentado ante la FGR con sede en Reynosa.

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