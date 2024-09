TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La sexta manifestación y marcha en contra de la reforma del poder Judicial en Chiapas fue realizada este domingo con la advertencia de que el poder Ejecutivo pretende pasar "del absolutismo a la abierta dictadura".

"México despierta, la dictadura está en la puerta", "Si el pueblo se informa no pasa la reforma", "Defendemos la justicia, ¡no a la reforma!", fueron las expresiones de repudio que corearon cerca de 300 inconformes.

Abraham de Jesús Morales Castellanos, oficial judicial aseguró que la reforma judicial tiene que ser sistemática y profunda.

Pero esta iniciativa, afirmó, es un riesgo inminente que de aprobarse se trastocaría el orden jurídico, la estabilidad económica, política y social del país.

"Se quebrantarían las instituciones , existiría una constante laceración de los derechos humanos; esta reforma está disfrazada de transformación, sabemos que es revanchismo, está llena de odio, de rencor, de vacío hacia el poder Judicial federal", acotó.

También lee Inicia sesión de comisiones unidas del Senado para aprobar dictamen de reforma judicial

Se trata, abundó el jurista, de todo el paquete de reformas: la constitucional, la de los órganos autónomos, en el cual no se ve ese movimiento de esperanza de México que tanto pregonó esta administración, "lo que vemos es odio y venganza".

En su intervención, Morales Castellanos alertó que de aplicarse la reforma, "será suicida, auto destructiva. Sabemos que la administración actual le importa un bledo, un comino que se destruyan las instituciones y se le parta la cabeza a la democracia".

El país, destacó, necesita una reforma de gran calado, la propuesta por el presidente de la Republica Andrés Manuel Lopez Obrador, tiene todo, "menos justicia, lo que pretende es sustituir la clase judicial actual por otra mediante el voto popular".

El llamado y el exhorto, puntualizó el trabajador, a la presidente electa Claudia Sheinbaum es que no permita que se apruebe la reforma porque ella no quisiera "un país que va estar en una cuestión económica catastrófica.

También lee Gobierno de Yucatán presenta Sexto Informe con versiones en español, maya y Braille

"Porque si no hay confianza en el sector mexicano las inversiones se irán, si no hay inversión no habrá crecimiento económico, no habrá empleo ni para los programas sociales que son pilar de esta administración", advirtió el inconforme.

En la marcha que partió del parque Bicentenario, al poniente de la ciudad y que concluyó con un mitin afuera del poder Legislativo, estuvo además Francisco Rojas Toledo, ex candidato a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, por la coalición Fuerza y Coalición por México ( PAN,PRI, PRD).

El político afirmó que quienes apoyan la reforma judicial, por ignorancia, servilismo y conveniencia, están a favor de la arbitrariedad de López Obrador que " lo único que desea es ser un dictador".

"Muchos no lo creen que lo está pasando acá pasó en Venezuela, poco a poco fueron quitando los contrapesos hasta tener el poder absoluto", remató.

LL