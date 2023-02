Protección Civil suspende operaciones en guardería de Hermosillo, Sonora

Hermosillo.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Sonora, con base en su programa anual de inspecciones, suspendió la primera estancia infantil o guardería en el 2023, luego de confirmar que presentaba serias deficiencias en sus instalaciones.

Esta medida se tomó tras la revisión que hicieron elementos de la Dirección de Inspección y Vigilancia de Protección Civil en la Estancia Infantil “Risas y Pasitos”, ubicada en el fraccionamiento Misión Los Lirios de Hermosillo.

La dependencia informó que luego de un recorrido se decidió suspender todo tipo de actividades de la misma, con la firme intención de garantizar la integridad de los menores que se atendían en ese lugar.

Se confirmó que la estancia no contaba con programa interno de protección civil, seguro de responsabilidad civil, puertas de emergencia, simulacros preventivos, ni capacitaciones válidas.

Además, no tenía muros de contención en la vialidad, no contaba con retardante al fuego de material combustible, ni material ignífugo en la edificación, no tenía botiquín de primeros auxilios, ni señalización en sus instalaciones.

Jesús Valenzuela, director de Inspección y Vigilancia, informó que la diligencia de supervisión se derivó de un reporte generado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sonora), organismo que trabaja en estrecha colaboración con Protección Civil Sonora.

Agregó que las revisiones a las estancias infantiles o guarderías se mantendrán con base en el Programa Anual de Inspecciones, el cual tiene registradas un total de 167 áreas infantiles de ese tipo, adicional a revisiones o inspecciones especiales que surjan derivadas de denuncias ciudadanas.

Invitó a la población a denunciar cualquier anomalía en las guarderías al 911, o bien al teléfono directo de Protección Civil Sonora, (662) 236 4400, bajo el programa Inspector Ciudadano.



afcl